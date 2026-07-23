Afrique: L'économie bleue au continent génère 298 milliards de dollars par an

Luanda — L'économie bleue en Afrique génère actuellement 298 milliards de dollars par an et devrait atteindre 405 milliards de dollars d'ici 2063, a déclaré mercredi, à Luanda, le directeur de l'économie bleue et de l'environnement durable à l'Union africaine (UA), Hersen Nyambe.

Lors de la présentation du rapport « L'état de l'économie bleue en Afrique en 2026 », dans le cadre de la 3e Conférence africaine sur l'économie bleue qui s'est ouverte le même jour, dans la capitale angolaise, M. Nyambe a souligné que, dans le domaine de l'emploi, ce secteur emploie plus de 40 millions de personnes et que ce chiffre devrait atteindre 41,56 millions d'emplois d'ici 2030.

Il a également évoqué l'objectif de 69 millions d'emplois d'ici 2063.

Malgré cette croissance, le directeur a souligné les difficultés rencontrées par le continent, notamment le manque de capacités pour passer de l'élaboration des politiques à leur mise en oeuvre concrète.

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Il a également mentionné qu'un autre obstacle réside dans la dépendance aux financements extérieurs provenant d'organismes internationaux.

Selon ce responsable, de nombreuses initiatives en matière d'économie bleue sont financées par des organismes extérieurs, ce qui exige une plus grande implication des gouvernements africains.

« Nous devons faire davantage pour générer des revenus et des emplois », a-t-il affirmé.

Hersen Nyambe a rappelé que le continent compte cinq écosystèmes marins importants, soulignant notamment le courant froid de Benguela, essentiel à la production halieutique et au transport maritime.

Il a indiqué qu'on estime que 200 millions de personnes dépendent du poisson produit dans ces écosystèmes et que 12 millions en tirent leurs moyens de subsistance, dans un contexte où 90 % du commerce continental s'effectue par voie maritime.

La 3e Conférence africaine sur l'économie bleue, qui s'achève samedi prochain (25), se tient sous le thème « Un leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique », avec pour objectif de passer de la stratégie à des actions concrètes et de réaliser un véritable bond en avant.