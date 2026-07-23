Angola: Le groupe Carrinho mise sur la production de protéines animales

Icolo e Bengo ( — Le groupe Carrinho a présenté, mardi, lors de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui se tient dans la province d'Icolo e Bengo, son nouveau segment d'activité axé sur la production de protéines animales.

Baptisée Carrinho Proteína, cette nouvelle ligne de production s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à soutenir la production nationale et à promouvoir l'emploi.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le directeur marketing du groupe Carrinho, Igor Dos Santos, a indiqué que le projet est 100 % national et vise à soutenir les producteurs locaux en matière de technologie et de transformation, afin de garantir la qualité du produit final pour les consommateurs.

À cette occasion, il a souligné la croissance continue de la chaîne de production du groupe, qui lui a permis d'approvisionner le marché national et de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire en Angola.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe Carrinho est une société privée dont l'actionnariat est détenu à 100 % par des Angolais. Elle est présente dans les provinces de Huambo, Bié, Benguela, Malanje, Huíla, Cuanza-Sul et Cunene.

La Foire internationale d'Angola est le plus grand salon professionnel du pays et l'une des principales plateformes de promotion de l'économie nationale.

Cet événement, qui se déroule sous la devise « Produire et innover localement, gagner à l'international », se positionne comme un espace de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et d'attraction des investissements en Angola.