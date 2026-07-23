Angola: Hockey - L'entraineur Rui Neto quitte l'équipe nationale angolaise

Luanda — Le Portugais Rui Neto a quitté son poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine senior de rink-hockey en raison d'un conflit avec son club, l'OC Barcelos.

Cette information a été communiquée mercredi à l'ANGOP par le secrétaire général de la Fédération angolaise de patinage (FAP), José Gamboa. Il a expliqué que le contrat n'avait pas été renouvelé car l'entraîneur ne parvenait pas à concilier ses fonctions au sein de l'équipe nationale angolaise avec les exigences de son club portugais.

Selon M. Gamboa, Rui Neto était lié à la FAP par un contrat basé sur des objectifs, lequel a pris fin après la participation de l'équipe au tournoi de Montreux, en Suisse, en avril dernier ; il n'existe aucun différend entre les parties.

« L'OC Barcelos porte un projet visant à remporter le titre européen et estimait que l'entraîneur devait se consacrer exclusivement au club. Comme notre contrat était lié à des objectifs et qu'il était arrivé à échéance, les conditions d'un renouvellement n'étaient pas réunies », a-t-il expliqué.

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Le responsable a ajouté que la fédération avait déjà finalisé les négociations avec un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale, dont le nom devrait être annoncé cette semaine, chargé notamment de diriger l'Angola lors du tournoi international en Catalogne (Espagne), du 16 au 20 septembre.

M. Gamboa a également assuré que le travail accompli récemment par Rui Neto pourrait être exploité par le nouvel entraîneur, garantissant ainsi la continuité du processus de préparation de l'équipe nationale en vue du championnat du monde qui se tiendra à Asuncion, au Paraguay, en octobre prochain.

Concernant l'équipe nationale, le responsable a ajouté que le groupe n'avait pas encore commencé l'entraînement sur piste en raison de la suspension du championnat national, la préparation étant prévue pour la fin du mois d'août.

Voici la liste des joueurs sélectionnés : Gardiens de but : Francisco Veludo (Sporting de Tomar) et Wilson de Castro (RCH Lyon).

Défenseurs: Afonso Sousa (EX Juventude deViana), Rafael Lourenço (HC Quevert), Anderson Silva(La Vendeene),Humberto Mendes "Big'( CE Noia), Tomás Cardoso (HC Quevert) et MiguelSardinha (AssociaçãoDesportiva de Oeiras)

Attaquants: Francisco Eduardo" Chiquiho"( DV Sport) et Adilson Diogo" Pi (Oliveira do Hospital).