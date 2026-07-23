Angola: Hockey - L'entraineur Rui Neto quitte l'équipe nationale angolaise

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/WR/LUZ

Luanda — Le Portugais Rui Neto a quitté son poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine senior de rink-hockey en raison d'un conflit avec son club, l'OC Barcelos.

Cette information a été communiquée mercredi à l'ANGOP par le secrétaire général de la Fédération angolaise de patinage (FAP), José Gamboa. Il a expliqué que le contrat n'avait pas été renouvelé car l'entraîneur ne parvenait pas à concilier ses fonctions au sein de l'équipe nationale angolaise avec les exigences de son club portugais.

Selon M. Gamboa, Rui Neto était lié à la FAP par un contrat basé sur des objectifs, lequel a pris fin après la participation de l'équipe au tournoi de Montreux, en Suisse, en avril dernier ; il n'existe aucun différend entre les parties.

« L'OC Barcelos porte un projet visant à remporter le titre européen et estimait que l'entraîneur devait se consacrer exclusivement au club. Comme notre contrat était lié à des objectifs et qu'il était arrivé à échéance, les conditions d'un renouvellement n'étaient pas réunies », a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a ajouté que la fédération avait déjà finalisé les négociations avec un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale, dont le nom devrait être annoncé cette semaine, chargé notamment de diriger l'Angola lors du tournoi international en Catalogne (Espagne), du 16 au 20 septembre.

M. Gamboa a également assuré que le travail accompli récemment par Rui Neto pourrait être exploité par le nouvel entraîneur, garantissant ainsi la continuité du processus de préparation de l'équipe nationale en vue du championnat du monde qui se tiendra à Asuncion, au Paraguay, en octobre prochain.

Concernant l'équipe nationale, le responsable a ajouté que le groupe n'avait pas encore commencé l'entraînement sur piste en raison de la suspension du championnat national, la préparation étant prévue pour la fin du mois d'août.

Voici la liste des joueurs sélectionnés : Gardiens de but : Francisco Veludo (Sporting de Tomar) et Wilson de Castro (RCH Lyon).

Défenseurs: Afonso Sousa (EX Juventude deViana), Rafael Lourenço (HC Quevert), Anderson Silva(La Vendeene),Humberto Mendes "Big'( CE Noia), Tomás Cardoso (HC Quevert) et MiguelSardinha (AssociaçãoDesportiva de Oeiras)

Attaquants: Francisco Eduardo" Chiquiho"( DV Sport) et Adilson Diogo" Pi (Oliveira do Hospital).

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.