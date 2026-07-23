Angola: Football - Botafogo résilie le contrat du joueur angolais Bastos

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/VC/LUZ

Luanda — Botafogo a résilié le contrat du défenseur central angolais Bastos Quissanga, qui était prévu jusqu'à la fin de l'année 2026.

L'information a été rapportée par SBT Rio et confirmée par O Globo.

Dans son édition en ligne de mardi, O Globo a indiqué que l'international angolais de 35 ans ne s'était pas présenté avec le reste de l'effectif le 22 juin, en raison de son mécontentement concernant des arriérés de paiement dus par le club.

Joueur clé lors des campagnes victorieuses de Botafogo en Brasileirão et en Copa Libertadores en 2024, Bastos a été gêné par des blessures depuis la dernière phase de cette saison. Il n'a disputé qu'un seul match en 2025 et compte 17 apparitions depuis le début de l'année (2026).

Au total, Bastos a joué 77 matchs pour Botafogo et a remporté les deux titres susmentionnés, figurant également dans l'équipe-type de la saison du championnat brésilien.

Formé au centre de formation de Petro de Luanda, Bastos a auparavant évolué à la Lazio (Italie), à Al-Ahli (Arabie saoudite), à Al Ain (Émirats arabes unis) et à Rostov (Russie).

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