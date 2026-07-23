Afrique: Le pays participe au Championnat d'Afrique de judo au Maroc

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/VC/LUZ

Luanda — L'équipe nationale junior de judo se rend ce jeudi à Casablanca, au Maroc, pour participer au Championnat d'Afrique, qui se déroulera du 23 au 26 juilllet.

L'Angola sera également représenté dans la catégorie cadets (garçons et filles), ces équipes étant déjà sur place au Maroc.

Le tournoi comprend diverses catégories de poids, allant de moins de 48 kg à plus de 100 kg. L'équipe nationale vise à défendre son titre africain individuel et à briguer la première place de l'épreuve par équipes.

Composée de 20 athlètes, dont sept cadets, ainsi que de deux entraîneurs et d'un kinésithérapeute, la délégation angolaise est conduite par le vice-président de la Fédération nationale de judo, Xamilson Correia.

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Les combats individuels des cadets auront lieu le premier jour, suivis de la compétition par équipes juniors le deuxième jour.

L'événement réunit 325 athlètes représentant 42 pays.

Lors de la précédente édition, l'Angola a terminé deuxième au classement général avec 27 médailles (6 en or, 4 en argent et 17 en bronze).

L'Algérie est la championne en titre dans la catégorie junior, tandis que la Tunisie détient le titre dans la catégorie cadet.

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