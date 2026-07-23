Angola: L'administration de Matala recherche des débouchés pour les producteurs de canne à sucre

Matala ( — L'administration municipale de Matala, dans la province de Huíla, facilite les contacts entre les producteurs de canne à sucre et les acheteurs de la région d'Ohangwena, en République de Namibie, afin d'écouler environ mille tonnes de canne à sucre par an.

À cet effet, l'administration a entrepris de contacter les négociants de cette province namibienne avec lesquels elle entretient des relations de coopération depuis deux ans, dans le but de faciliter les échanges commerciaux et d'aider les producteurs à commercialiser leur production, souvent perdue faute de débouchés.

Le producteur de canne à sucre Eduardo Tchindjila a indiqué que sa récolte est déjà vendue dans la municipalité, mais qu'il reste 21 tonnes de canne à sucre qui risquent d'être perdues, lançant donc un appel à l'intervention de l'administration municipale pour l'aider à trouver des acheteurs.

Fátima Mulangui, également productrice de canne à sucre, a déclaré que la production et la commercialisation permettent aux familles de subvenir à leurs autres besoins socio-économiques, mais que l'absence de marché peut décourager cette pratique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Bernardo Chicomo, directeur municipal de l'agriculture de Matala, la municipalité, par l'intermédiaire de ses producteurs associés, récolte chaque année plus de mille tonnes de canne à sucre le long des rives des rivières Cunene, Que et Calonga, ainsi que dans les plaines alluviales environnantes, grâce à la disponibilité de terres arables.

Il a assuré que l'administration municipale travaille avec des partenaires de la région d'Ohangwena, en République de Namibie, qui ont déjà manifesté leur intérêt pour la production, facilitant ainsi les échanges commerciaux et contribuant au développement économique local.

Matala est le plus grand producteur de canne à sucre de Huíla. La ville possédait une industrie de transformation associée à l'époque coloniale, période durant laquelle la production atteignait plus de 10 000 tonnes, mais aujourd'hui, elle rencontre des difficultés pour écouler l'intégralité de sa production.