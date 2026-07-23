Angola: L'investissement du groupe OPAIA contribue à la croissance de l'économie angolaise

Calumbo ( — L'investissement du groupe OPAIA, notamment dans la chaîne d'assemblage de véhicules légers et lourds, contribuera à renforcer le développement de l'économie nationale, a déclaré mercredi, dans la municipalité de Calumbo, le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene.

Le responsable a fait cette déclaration à l'issue d'une visite aux installations du groupe OPAIA Motors, situées dans la Zone économique spéciale (ZEE), afin de s'informer sur le fonctionnement de cette unité de production, se disant satisfait du projet.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le Secrétaire général a exprimé sa satisfaction quant à l'investissement dans la chaîne d'assemblage de véhicules et, surtout, quant à l'industrialisation du continent africain dans le secteur automobile, qui constitue l'une des priorités de l'Afrique.

Il a promis de soutenir la commercialisation des véhicules assemblés en Angola, dans le respect de la réglementation locale en matière de vente.

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Au cours de sa visite, Wamkele Mene a visité les chaînes d'assemblage et de stockage de véhicules légers et d'autobus, la Fondation OPAIA, et a participé à une cérémonie de plantation d'arbres.

Le Groupe OPAIA a été créé en 2026. Sa vocation sociale est l'assemblage de véhicules légers (tramways) et d'autobus, avec pour objectif de réduire les importations, de diversifier l'économie et de créer des emplois pour les jeunes.

Il emploie actuellement 1 500 personnes et assemble chaque année 22 000 véhicules légers et 1 000 autobus de 70 places.