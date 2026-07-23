Afrique de l'Ouest: BRVM - 6 actions enregistrent des mouvements haussiers notables, BOABF en tête à +28.48%

Une dynamique haussière pour les valeurs de la BRVM

Le marché boursier régional (BRVM) a été le théâtre de mouvements haussiers remarquables, avec six de ses actions affichant des performances significatives au cours des 7 et 30 derniers jours. Cette vitalité met en lumière l'intérêt croissant et le potentiel de croissance de certaines entreprises cotées dans la sous-région.

Bank of Africa - Burkina Faso (BOABF) en tête de liste

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La performance la plus notable revient à Bank of Africa - Burkina Faso (BOABF), qui a enregistré une progression impressionnante de +28.48% sur les 30 derniers jours, son cours atteignant 7150 XOF. Avec un rendement annuel (YTD) de 90.67%, BOABF confirme son statut de valeur de choix pour les investisseurs.

Autres mouvements significatifs

Plusieurs autres titres ont également contribué à cette dynamique positive :

Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce (BICB) a grimpé de +10.96% sur 7 jours, se négociant à 7085 XOF et affichant un rendement YTD de 42.41%.

a grimpé de sur 7 jours, se négociant à 7085 XOF et affichant un rendement YTD de 42.41%. CIE Côte d'Ivoire (CIEC) a vu son cours augmenter de +9.89% sur 7 jours, atteignant 5390 XOF, avec un rendement YTD exceptionnel de 128.39%.

a vu son cours augmenter de sur 7 jours, atteignant 5390 XOF, avec un rendement YTD exceptionnel de 128.39%. Sicable Côte d'Ivoire (CABC) a progressé de +8.69% sur 7 jours, pour un cours de 3940 XOF et un rendement YTD de 66.95%.

a progressé de sur 7 jours, pour un cours de 3940 XOF et un rendement YTD de 66.95%. Servair Abidjan Côte d'Ivoire (ABJC) a enregistré une hausse de +7.8% sur 7 jours, l'action se traitant à 3180 XOF. Son rendement YTD s'élève à 9.66%.

a enregistré une hausse de sur 7 jours, l'action se traitant à 3180 XOF. Son rendement YTD s'élève à 9.66%. Enfin, Sitab Côte d'Ivoire (STBC) a montré une hausse de +5.26% sur 7 jours, avec un cours de 23405 XOF et un rendement YTD de 18.33%.

Ces mouvements, surveillés par notre évaluateur de mouvements boursiers, reflètent des opportunités potentielles pour les investisseurs intéressés par les marchés africains. Daba Finance s'engage à vous fournir des analyses claires et des données fiables pour éclairer vos décisions d'investissement.

Points clés à retenir

Six actions de la BRVM affichent des hausses significatives. BOABF (Bank of Africa - Burkina Faso) mène la danse avec +28.48% sur 30 jours. D'autres entreprises comme BICB (+10.96% sur 7 jours) et CIEC (+9.89% sur 7 jours) montrent également une forte dynamique, soulignant des opportunités d'investissement dans les marchés africains.