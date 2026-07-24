Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 juillet 2026

revue de presse

Comores: Le sommet de l'État agité par une polémique mettant en cause le fils du président

Aux Comores, une polémique politique alimente depuis quelques jours une bataille de communication au sommet de l'État. À l'origine, les déclarations de Mahmoud Salim Hafi, figure de la majorité présidentielle, ancien ministre et ancien secrétaire général adjoint du gouvernement.

Il affirme que quatorze des quinze ministres ont adressé une lettre confidentielle au président Azali Assoumani pour dénoncer les blocages de l’action gouvernementale qu'ils imputeraient au secrétaire général du gouvernement, Nour El Fath Azali, fils du chef de l'État. [Source RFI]

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Guinée Bissau: L’opposant Domingos Simões Pereira devra être évacué au Portugal pour raisons de santé

Domingos Simões Pereira Alias DSP devra être évacué vers le Portugal pour raisons de santé. C’est ce qu’a appris en exclusivité Confidentiel Afrique de sources autorisées proches de l’ancien Premier ministre et farouche opposant politique à la junte militaire au pouvoir à Bissau.

Cette autorisation d’évacuation médicale est le fruit de bons offices de la Croix Rouge selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique. [Source Confidentiel Afrique]

Afrique du Sud : Economie et G20 au menu de la visite du chef de la diplomatie allemande

La croissance économique et l’accélération de la transition énergétique juste ont été au menu des échanges entre le ministre allemand des Affaires étrangères et son homologue sud-africain.

Le chef de la diplomatie allemande n’a pas échappé à la question concernant l’exclusion de l’Afrique du Sud du sommet du G20 en Floride par les États-Unis.

''(Nous) serons bien sûr disposés à faire entendre les préoccupations de l’Afrique du Sud dans le cadre du G20, et surtout, je compte sur le fait que cette interruption ne soit pas définitive, mais que l’Afrique du Sud puisse à nouveau participer en tant que membre à part entière du Conseil du G20 l’année prochaine.'' , a répondu Johann Wadephul, ministre fédéral allemand des Affaires étrangères. [Source Africanews]

Gabon : L ’État renonce à 51,8 milliards de FCFA d’impôts miniers

La ligne apparaît discrètement dans le tableau des recettes de la loi de finances rectificative du 17 juillet, mais son ampleur en fait l’un des ajustements les plus lourds du budget gabonais 2025. L’impôt sur les sociétés attendu du secteur minier fond de 97 %, passant de 53,2 milliards de francs CFA à 1,47 milliard. Aucune autre catégorie de contribuables ne subit une révision aussi radicale.

Pour un État qui a fait des industries extractives l’un des piliers de sa diversification post-pétrolière, la correction équivaut à une perte sèche de 51,8 milliards, soit près de 80 millions d’euros de manque à gagner sur un seul poste fiscal. [ Source Africtelegraph]

RDC : L’épidémie d’Ebola franchit le cap des mille morts, l’Ituri en première ligne

L’épidémie d’Ebola déclarée en République démocratique du Congo le 15 mai dernier a franchi, mercredi 22 juillet, le seuil symbolique des mille décès. Selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, plus de mille personnes sont mortes des suites du virus Bundibugyo, avec une écrasante majorité des cas concentrée dans la province de l’Ituri.

Ce bilan place cette flambée parmi les plus meurtrières qu’ait connues le pays, et signale une défaillance persistante des mécanismes de contrôle face à un virus qui n’a pas dit son dernier mot.

Sur les 1 001 décès recensés à ce jour, 999 ont été enregistrés en RDC, tandis que deux ont été signalés en Ouganda voisin. Le nombre total de cas confirmés dépasse désormais les 2 470 depuis le début de la crise. [Source Africapresse]

Niger : Human Rights Watch dénonce une aggravation de la crise des droits humains dans le pays

À l'approche du troisième anniversaire du coup d'État du 26 juillet 2023, Human Rights Watch (HRW) accuse, jeudi 23 juillet, les autorités militaires nigériennes d'avoir renforcé la répression, affaibli les institutions démocratiques et aggravé la situation des droits humains dans le pays.

Dans un communiqué publié jeudi, Human Rights Watch estime que la situation des droits humains au Niger s'est nettement détériorée depuis l'arrivée au pouvoir de la junte dirigée par le général Abdourahamane Tiani. L'ONG accuse les autorités militaires d'avoir instauré un régime autoritaire en démantelant progressivement les contre-pouvoirs. [Source Africa Radio]

Mali : Dossier Colonel Kassoum Goïta et coaccusés : le verdict attendu ce vendredi



Le procès pour les faits de « complot contre l’État », impliquant l’ancien directeur général de la Sécurité d’État (DGSE), le colonel-major Kassoum Goïta, et ses coaccusés, connaîtra son épilogue ce vendredi 24 juillet 2026.

Ouverte le mardi 14 juillet 2026 devant la chambre criminelle de la Cour d’appel de Bamako, l’audience a franchi un cap décisif ce mercredi 22 juillet 2026 avec la clôture des plaidoiries, après les réquisitoires du ministère public et les demandes du Contentieux de l’État.

Au terme des différentes plaidoiries, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Bamako a mis l’affaire en délibéré pour ce vendredi 24 juillet 2026. [ Source Mali24]

Liberia : Une saisie record de près de quatre tonnes de cocaïne secoue le pays

Les forces de sécurité libériennes ont mis la main sur une importante quantité de cocaïne lors d’un raid conduit mardi dans un entrepôt de Duazon, à une vingtaine de kilomètres de Monrovia.

D’après les premières estimations relayées par plusieurs médias, dont Africanews et allAfrica, la marchandise représente une valeur comprise entre 300 et 370 millions de dollars. Les analyses réalisées après l’opération ont confirmé la nature de la substance saisie.

Selon les informations publiées par allAfrica, la cargaison atteindrait près de 3 971 kilogrammes, un volume sans précédent dans l’histoire du pays. Le directeur de la police nationale, Gregory Coleman, a indiqué que cette opération est le résultat d’une enquête menée durant plusieurs mois contre un réseau soupçonné d’organiser des activités de trafic de stupéfiants au Liberia. [Source LSI Africa]

Au Bénin, l’État veut encadrer les stages pour rapprocher école et entreprise

Des milliers de jeunes diplômés arrivent chaque année sur le marché béninois du travail, qui peine à les absorber. Ce décalage trahit un vide structurel bien identifié, faute de cadre concerté entre les établissements de formation et les entreprises.

Le Bénin poursuit la transformation de son système éducatif, un chantier encore en cours de structuration. Les lundi 20 et mardi 21 juillet, Cotonou a accueilli un séminaire national sur la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, organisé par le Conseil national de l’éducation (CNE). Les discussions ont notamment porté sur un meilleur encadrement des stages, avec une implication renforcée des entreprises. [Source Agence ecofin]

Le Royaume-Uni annule un important exercice militaire au Kenya en raison d’un différend sur les autorisations

Le Royaume-Uni a annulé un important exercice militaire prévu au Kenya plus tard cette année, après que les autorités kényanes n’ont pas délivré les autorisations nécessaires au déploiement des troupes, a annoncé jeudi le ministère britannique de la Défense.

L’exercice de six semaines, baptisé Haraka Storm, devait se tenir dans le comté de Laikipia, situé à environ 200 kilomètres au nord de Nairobi, la capitale kényane. Faute des autorisations requises, il sera finalement organisé dans un autre pays. [Source Impact.sn]