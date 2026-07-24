Domingos Simões Pereira Alias DSP devra être évacué vers le Portugal pour raisons de santé. C'est ce qu'a appris en exclusivité Confidentiel Afrique de sources autorisées proches de l'ancien Premier ministre et farouche opposant politique à la junte militaire au pouvoir à Bissau. Cette autorisation d'évacuation médicale est le fruit de bons offices de la Croix Rouge selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique.

La situation politique en Guinée Bissau se dégrade. Après le fiasco de la mission de la CEDEAO la semaine dernière à Bissau, des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique renseignent que c'est "à la suite d'une médiation menée par la Croix-Rouge" que les autorités militaires ont accepté d'évacuer vers Lisbonne, au Portugal, l'opposant Domingos Simões Pereira DSP. Nos sources d'ajouter qu'il a sera transféré d'urgence au Portugal afin d'y recevoir des soins intensifs.

Les bons offices de la Croix Rouge sauvent DSP des griffes de la junte

L'évacuation sanitaire de Domingos Simões Pereira vers le Portugal, obtenue après les bons offices de la Croix-Rouge, sonne comme un aveu de faiblesse d'un système politico-judiciaire à bout de souffle.

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L'opposant bissau-guinéen Domingos Simões Pereira, extrait manu militari de son domicile le 10 juillet et placé en détention dans des conditions inhumaines et largement contestées par ses partisans et les officines des droits humains, voyait déjà ses droits de visite drastiquement réduits, alimentant les inquiétudes sur son intégrité physique. «L'objectif est de l'écarter des prochaines joutes électorales », confient ses proches.

Dans ce climat délétère, la décision d'évacuer DSP intervient alors que son dossier s'est alourdi. Inculpé pour «tentative de coup d'État» par le juge Mamadú Embaló, parent de l'ancien président Umaro Sissoco Embalo, battu à plate couture par Fernando DIAS DA COSTA lors de la dernière présidentielle, Domingos Simões Pereira est désormais ciblé par une procédure devant le tribunal militaire, symbole d'une justice instrumentalisée. Pour blinder sa défense, l'ancien Premier ministre a fait appel à l'avocat sénégalais Me Boucounta Diallo, information révélée en exclusivité par Confidentiel Afrique.

Cette affaire dépasse le cadre judiciaire. Elle s'inscrit dans une séquence où la junte du général Horta N'Tam cherche à imposer un agenda électoral contesté, tandis que l'opposition dénonce un processus non inclusif et la marginalisation de ses figures majeures, dont Fernando Dias da Costa, assigné en résidence surveillée. La présence d'une mission de haut niveau de la CEDEAO n'a pas dissipé les soupçons : certains y voient une complaisance inquiétante envers les autorités militaires.

L'évacuation de DSP révèle surtout un pays au bord de la rupture

Entre dérives autoritaires, fragilité institutionnelle et spectre persistant des réseaux criminels, la Guinée-Bissau se retrouve à la croisée des chemins. Le silence des partenaires régionaux devient difficile à justifier, alors que la justice semble avoir perdu sa raison d'être : protéger le droit plutôt que servir le pouvoir.