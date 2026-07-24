Gabon: 'PNCD 2026-2030 un véritable levier de transformation au service de tous les Gabonais'

communiqué de presse

Le Gabon aborde aujourd'hui une étape décisive de son développement. Sous l'impulsion des plus hautes autorités, notre pays s'est engagé dans une nouvelle trajectoire, fondée sur une gouvernance rénovée, une croissance plus inclusive et durable, ainsi qu'une action publique davantage orientée vers les résultats.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre Examen National Volontaire 2026.

Il traduit notre volonté d'évaluer avec transparence les progrès accomplis, mais aussi de partager les défis auxquels nous demeurons confrontés. Car le développement durable est avant tout un exercice d'apprentissage collectif, qui exige lucidité, responsabilité et coopération.

Cette démarche est pleinement cohérente avec la Vision Gabon 2050 et le Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, qui constituent désormais la boussole de notre action publique et le cadre de mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable.

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Les résultats que nous présentons aujourd'hui illustrent les progrès réalisés. Ils montrent également que le défi n'est plus de définir le cap, mais d'accélérer sa mise en oeuvre, afin que nos ambitions produisent des résultats concrets au bénéfice de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais.

Cet Examen National Volontaire permet de mesurer le chemin parcouru, mais surtout d'identifier avec lucidité les actions à accélérer pour atteindre les Objectifs de Développement Durable et concrétiser les ambitions du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030.

À cet effet, le Gabon est résolument ouvert à tout échange, tout retour d'expérience et tout partenariat susceptible, en marge de cette rencontre, de renforcer notre action et d'accélérer l'atteinte de ces objectifs.

Car, au-delà des indicateurs, il y a les réalités vécues par nos populations. Partout dans notre pays, notamment parmi les plus vulnérables, l'attente est immense. Elles ne nous demandent pas davantage de promesses ; elles attendent des résultats, des réponses concrètes et des changements perceptibles dans leur quotidien.

C'est cette exigence qui guide désormais notre action. Elle nous oblige à agir plus vite, plus efficacement et plus collectivement. C'est à cette condition que nous atteindrons les Objectifs de Développement Durable et que nous ferons du PNCD 2026-2030 un véritable levier de transformation au service de tous les Gabonais.