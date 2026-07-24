Congo-Brazzaville: Tourner la page

Une série de réformes interviendra au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Annoncées le 23 juillet devant les partenaires sociaux par le chef de ce département, ces réformes portent sur la numérisation des services, la modernisation des conditions de travail, la lutte contre les déviances professionnelles.

La réorganisation des structures, la maîtrise des effectifs, l'évaluation annuelle des performances, la mise en oeuvre d'un code d'éthique et déontologique des agents civils de l'Etat, la tenue des contrôles systématiques ainsi que d'autres mesures font partie de ces réformes.

L'objectif visé étant, entre autres, l'efficacité et l'efficience, le nettoyage du fichier des fonctionnaires. Les auteurs de comportements déviants feront face aux commissions de discipline. La perception du salaire mensuel sera assujettie à la présentation d'une attestation de présence au poste.

Quant aux horaires de travail, ils sont dorénavant fixés de 8heures à 15heures au lieu de 7heures à 14heures comme actuellement. Il est envisagé d'accélérer le traitement à la Fonction publique de dossiers d'intégration, de carrières administratives et de mise à la retraite des agents.

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Les observateurs estiment que l'exécution de certaines de ces mesures permettra de redorer l'image de la Fonction publique souvent accusée à tort ou à raison de léthargie, de manque de diligence et d'extorquer de l'argent aux usagers. Gageons que les uns et les autres sauront prendre la mesure de tourner la page.