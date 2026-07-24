Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN adopte son budget 2026-2027 à quinze milliards FCFA

Le Pr Théophile Obenga a présidé, le 22 juillet à Kintélé, la banlieue Nord de Brazzaville, le comité de direction de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) qui a approuvé à quinze milliards FCFA, le budget de l'année académique 2026-2027.

De douze milliards FCFA pour l'année académique 2025-2026 à quinze milliards pour la prochaine année, soit une augmentation de trois milliards FCFA qui se justifie par l'implantation des cycles de doctorat et de master, l'intensification des activités de recherche ainsi que l'installation de dix laboratoires.

« Nous allons avoir un fonds pour la recherche et l'innovation qui sera alimenté par les apports de différents partenaires et aussi par le budget de l'université, pour qu'il y ait vraiment de la recherche, qu'on ne souffre pas de problèmes de sous-financement. Douze milliards l'an passé, le budget de l'année académique passe cette année-ci à quinze milliards FCFA », a précisé le président de l'UDSN.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La session qui s'est déroulée en présence du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Maixent Raoul Ominga, récemment nommé président du Comité de pilotage du programme stratégique de développement 2026-2031 de l'UDSN, a été aussi l'occasion d'adopter le plan stratégique 2022-2026, les rapports d'activités de l'année dernière, les projets et les activités de 2026-2027 ainsi que le plan stratégique 2027-2031.

« On a approuvé le rapport d'évaluation de notre plan stratégique 2022-2026 qui mentionne que nous l'avons réalisé à 54 % pour une exécution budgétaire de 17 % seulement, c'est-à-dire qu'on n'a eu que 17 % du budget qui était programmé, mais on a pu réaliser 54 % des activités programmées. Il y a eu aussi une analyse de ce plan qui a permis l'élaboration du nouveau plan stratégique. L'ancien plan stratégique avait six objectifs, cette fois-ci nous en aurons que cinq. L'ancien plan stratégique avait cent vingt-quatre activités, nous n'aurons qu'une soixantaine cette fois-ci et ceci a permis d'avoir un budget réaliste », a commenté le Pr Ange Antoine Abéna, président de l'UDSN.

Sur proposition du président du Comité de direction, le Pr Théophile Obenga et du Dr Didier Ngalebaye, enseignant-chercheur de philosophie à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines, plusieurs délibérations importantes ont été adoptées, notamment la numérisation des archives de l'UDSN, l'inscription d'un enseignement de logique en master I, la création d'un bulletin d'information à l'université, et la distinction au titre de docteur honoris causa de l'UDSN des quatre chefs d'Etat qui ont été à l'inauguration de cette alma mater.

En réalité, la qualité d'une population est déterminée par le niveau d'éducation, la santé et le développement des compétences. Ainsi, l'investissement dans le capital humain est au coeur des stratégies mises en oeuvre par de nombreux pays. C'est ainsi que le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, a souligné : « Moi, j'avoue qu'en rapport à notre mission sociétale, la Société nationale des pétroles du Congo et les autres partenaires avons l'obligation d'accompagner le gouvernement et l'Université Denis-Sassou-N'Geusso, en mobilisant des fonds car cette institution a des programmes pratiques qui sont liés au programme de promotion du capital humain ».

Outre la création prochaine du bulletin d'information à l'UDSN, dans le cadre des activités de cette institution, le Pr Théophile Obenga a insisté sur la créativité scientifique, la recherche et l'innovation ainsi que sur l'épanouissement de l'intelligence.

« Nous sommes à l'université, ce qui doit toujours prévaloir, que ce soit les sujets, la vie communautaire, la vie culturelle, la vie intellectuelle, l'administration, le travail quotidien, l'enseignement, les étudiants, c'est l'excellence dans la recherche scientifique et dans l'enseignement, et la meilleure qualité dans la recherche et la formation des hommes, des femmes et jeunes qui étudient. L'université est un milieu très exigeant, qui demande beaucoup d'efforts financiers, intellectuels, de travail, d'organisation, de réflexion, des efforts permanents, car il s'agit d'atteindre l'excellence. Aujourd'hui, nous préparons de façon absolument sûre le Congo de demain», a estimé le Pr Théophile Obenga.