Congo-Brazzaville: Thèse de doctorat - Gervais Ludovic Itsoua Madzous soutient sur la mobilisation des financements climatiques

Expert congolais en diplomatie climatique, gouvernance environnementale et finance climatique, Gervais Ludovic Itsoua Madzous a soutenu récemment, à Paris, une thèse de doctorat en relations internationales et diplomatie dont le thème a porté sur « La diplomatie environnementale et la mobilisation des financements climatiques dans les pays d'Afrique centrale ».

Gervais Ludovic Itsoua Madzous recommande de renforcer les capacités institutionnelles des États : accréditation, transparence, ingénierie de projets. Il suggère aussi l'évolution vers une diplomatie environnementale proactive, orientée vers l'influence et la construction de coalitions et également, la mise en place d'une stratégie régionale intégrée de mobilisation des financements climatiques.

L'étude inscrit les enjeux contemporains de la gouvernance climatique mondiale et donne une approche globale visant à mobiliser les ressources financières essentielles en matière d'adaptation au changement climatique, de résilience et de transition écologique. Dans sa thèse, Gervais Ludovic Itsoua Madzous a fait également une analyse de la diplomatie environnementale en Afrique centrale et a évalué la contribution de cette diplomatie dans la mobilisation des financements pour le climat.

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En effet, il a développé que le financement de la lutte contre le changement climatique est devenu un enjeu stratégique dans les relations internationales. Ainsi, la diplomatie environnementale n'est plus marginale, elle est stratégique.

Actuellement, la position de l'Afrique centrale dans ce paysage en pleine évolution nécessite dès lors une analyse systématique. « Mon objectif était donc d'analyser la diplomatie environnementale en Afrique centrale et d'évaluer sa contribution à la mobilisation des financements pour le climat. Il fallait analyser la relation entre la diplomatie environnementale, la mobilisation des financements pour le climat dans les pays d'Afrique centrale et, enfin, identifier les pistes stratégiques d'amélioration. Ce n'est pas parce qu'on a la forêt, le deuxième plus gros massif de forêt tropicale du monde, qu'on s'est dit qu'on va avoir de l'argent », a indiqué Gervais Ludovic Itsoua Madzous.

Les atouts écologiques ne suffisent pas à eux seuls pour mobiliser les financements. L'efficacité institutionnelle l'emporte sur la valeur écologique pour les mobiliser. Gervais Ludovic Itsoua Madzous a également relevé que le déficit des financements climatiques en Afrique centrale reste nettement en dessous des autres régions tropicales du monde. Il ne s'explique pas uniquement par la valeur écologique, mais reflète des facteurs diplomatiques et institutionnels.

Les institutions sont le moteur de la mobilisation des financements avec six déterminants clés : la capacité d'accréditation, les normes judiciaires, les systèmes de transparence, la capacité de préparation des projets, la crédibilité institutionnelle et la coordination des parties prenantes.

Enfin, au-delà de son apport académique, cette recherche formule des recommandations concrètes pour les gouvernements, les organisations régionales et les partenaires techniques et financiers. Elle préconise notamment le renforcement des capacités institutionnelles, l'amélioration des systèmes de transparence, le développement de projets de qualité, l'accélération des processus d'accréditation et le repositionnement de la diplomatie environnementale au coeur des stratégies de développement.

À l'heure où la communauté internationale s'efforce d'accélérer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris et des contributions nationales déterminées, cette recherche apporte une contribution originale aux débats sur la justice climatique, la gouvernance environnementale et l'accès équitable à la finance climat.

Au-delà de la soutenance doctorale, cette étude ambitionne d'alimenter également les politiques publiques, les stratégies des organisations régionales et les réflexions des partenaires internationaux afin que l'Afrique centrale transforme son immense capital naturel en influence diplomatique, en investissements durables et en opportunités de développement.