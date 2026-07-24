Maroc: Driss Lachguar reçoit le Réseau marocain des instances des petites entreprises

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a reçu, mardi dernier au siège du parti à Rabat, une délégation du Réseau marocain des instances des petites entreprises (RMIPE), en présence de Mustapha Ajjab, président du Conseil national de l'USFP.

A cette occasion, Driss Lachguar a salué cette initiative de dialogue, réaffirmant l'engagement total de l'USFP en faveur des revendications légitimes des petites entreprises. Il a exprimé la disponibilité du parti à coopérer avec le RMIPE afin de promouvoir ce secteur, considéré comme l'un des piliers fondamentaux de l'économie nationale.

Le Premier secrétaire de l'USFP a mis en avant le dynamisme dont le RMIPE a fait preuve depuis sa création, ainsi que la qualité de son action à travers ses initiatives de plaidoyer et ses rencontres avec les différentes institutions nationales. Selon lui, le Réseau est parvenu à replacer la question des petites entreprises au coeur du débat public, après plusieurs années de marginalisation.

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Il a rappelé que l'USFP a toujours défendu les intérêts des commerçants, des professionnels, des artisans ainsi que des petites et moyennes entreprises. Il a, en outre, insisté sur la nécessité de revaloriser le rôle des Chambres professionnelles et de leur permettre d'exercer pleinement leurs missions constitutionnelles, en tant qu'institutions représentatives capables de porter les préoccupations des professionnels et de contribuer à l'élaboration de solutions adaptées.

Driss Lachguar a également souligné que le RMIPE, fort de son expérience de terrain et de la diversité des secteurs professionnels et productifs qu'il représente, est devenu une véritable force de proposition susceptible de contribuer à l'élaboration de politiques publiques plus équitables en faveur des petites entreprises. Il a annoncé l'engagement du parti à être un partenaire actif dans la défense de leurs revendications légitimes et à les porter au sein des différentes institutions.

De son côté, Rachid Ouardighi, président du RMIPE, a présenté le bilan de la première année d'activité du Réseau. Il est revenu sur les principales étapes, les rencontres et les mémorandums de plaidoyer réalisés entre le 10 juillet 2025, date de création du Réseau, et le 10 juillet 2026. Il a également remis au Premier secrétaire une édition spéciale retraçant cette première année d'activité.

La rencontre a permis aux membres de la délégation d'exposer les principales difficultés auxquelles sont confrontées les petites entreprises dans différents secteurs, ainsi que les grandes lignes du mémorandum adressé aux partis politiques. Ce document propose un diagnostic précis de la situation de ces entreprises et formule plusieurs recommandations concrètes visant à améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures administratives, faciliter l'accès au financement, renforcer la justice fiscale et créer un environnement économique plus favorable à la croissance, à l'investissement et à la création d'emplois.

La réunion s'est achevée par un appel à poursuivre le dialogue et la concertation entre les partis politiques et les organisations professionnelles, afin de faire des problématiques des petites entreprises une priorité des futurs programmes et politiques publiques, compte tenu de leur rôle déterminant dans la création de richesse et d'emplois ainsi que dans le renforcement du développement socioéconomique.