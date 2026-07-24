Maroc: Le Maroc va mieux... mais le Marocain, est-il au courant ?

Lundi dernier à Tétouan, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le rapport annuel 2025 de la Banque centrale. Une photographie flatteuse de l'économie nationale où se croisent croissance soutenue, inflation maîtrisée, investissements records... Sur le papier, l'économie marocaine affiche une santé insolente.

Reste pourtant un détail : convaincre celui qui paie les factures. Car entre l'économie des rapports et celle qui se négocie chaque matin devant le marchand de légumes, il subsiste une légère différence de température. C'est là toute l'étrangeté marocaine : les chiffres peuvent être exacts sans que le portefeuille soit menteur pour autant.

Au Maroc, il existe en somme deux économies. La première, élégante et bien coiffée, s'exprime en pourcentages et fréquente les tableaux Excel, où les courbes savent se tenir. La seconde porte un panier de courses, paie un loyer, cherche un emploi pour un fils diplômé, et mesure la croissance en jours restants avant la paie plutôt qu'en points de PIB. Ces deux économies peinent à se croiser.

Sur le papier, tout va plutôt bien

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Mais qu'on se le dise ! Les bonnes nouvelles existent, il serait absurde de les nier. Le Haut-Commissariat au Plan table sur 4,8% de croissance en 2026, portée par le rebond agricole et la demande intérieure; au premier trimestre, l'activité aurait même progressé de 5% sur un an, de quoi faire sourire n'importe quel ministre des Finances.

L'investissement tourne à plein régime : routes, stades, aéroports, dessalement, le pays est devenu un chantier si vaste qu'on pourrait bientôt poser un panneau à l'entrée : « Maroc en travaux, merci de votre patience jusqu'en 2030». C'est que le Maroc prépare demain avec sérieux. Reste à savoir comment se porte celui qui y vit aujourd'hui.

L'inflation baisse, pas le ticket de caisse et la croissance ne passe pas toujours par la case emploi

Bank Al-Maghrib l'assure : l'inflation reste contenue à 0,5% en moyenne sur les cinq premiers mois de 2026. De quoi réjouir les ménages, en théorie. Sauf qu'un malentendu tenace subsiste : une inflation qui ralentit ne fait pas revenir les prix à leur point de départ, elle les fait simplement grimper moins vite.

Nuance fascinante ! Essayez de l'expliquer devant l'étal du boucher. «L'inflation ralentit, monsieur. Très bien, et la viande ? Elle reste chère mais, grimpe moins vite». A ce stade, mieux vaut changer de sujet. Car le pouvoir d'achat ne se résume pas à l'inflation de l'année : les ménages ont encaissé plusieurs années de hausses cumulées, et même quand la fièvre tombe, le malade se souviendra toujours de la température.

Voici le principal paradoxe marocain. Le pays investit, construit, attire des capitaux, mais peine à transformer cet élan en emplois nombreux et stables. Le HCP recense 193.000 emplois créés en 2025, contre 82.000 l'année précédente : un vrai progrès. Pourtant le chômage reste à 13% de la population active, 37,2% chez les 15-24 ans, 19,1% chez les diplômés, 20,5% chez les femmes.

Le Maroc peut ainsi inaugurer une usine et voir, quelques kilomètres plus loin, un jeune diplômé actualiser pour la quarante-septième fois son profil LinkedIn. Les deux réalités ne se contredisent pas : elles cohabitent, et c'est bien là le problème.

Le sous-emploi en constitue la face moins visible : 1,19 million de personnes concernées en 2025, contre 1,08 million un an plus tôt. On peut donc avoir un emploi et chercher, malgré tout, à mieux vivre. La statistique vous classe parmi les actifs occupés, le propriétaire, lui, continue de réclamer le loyer entier.

Le Maroc s'enrichit-il plus vite que les Marocains ?

Voilà sans doute la vraie question. Une économie peut croître sans que chacun le ressente aussitôt : tout dépend de la répartition, des secteurs porteurs, des salaires distribués. Une autoroute prépare l'avenir mais aucune, aussi belle soit-elle, ne remplit un réfrigérateur. Le défi marocain n'est peut-être plus de produire davantage de richesse, mais d'en faire circuler les effets.

Car lorsque de bons indicateurs macroéconomiques côtoient une pression sociale persistante, un décalage s'installe entre la statistique et le sentiment collectif. Et en économie, le sentiment compte presque autant que le chiffre. On ne mange pas du PIB, on ne paie pas son loyer avec un taux de croissance, et aucun commerçant n'a encore accepté trois points de déficit budgétaire en moins en guise de règlement.

2030 arrive à grande vitesse

Le Maroc a fait un choix stratégique : investir massivement pour accélérer sa transformation. Le pari peut être gagnant au vu des infrastructures durables, nouvelles chaînes de valeur, projets accélérés par les grands événements internationaux. Mais la course impose une exigence. Ne pas construire un Maroc spectaculaire sans construire, en parallèle, un Maroc habitable.

Un pays où l'on prend un TGV ultramoderne, mais où l'on trouve aussi un emploi stable à l'arrivée. Où l'on inaugure un stade magnifique, sans que le père qui y emmène ses enfants ne calcule, pendant tout le match, le coût du retour. Où la croissance se voit non seulement depuis les grues, mais aussi depuis les cuisines.

Quand la macroéconomie rencontrera enfin le café du coin

Le Maroc ne va pas mal, c'est justement ce qui rend le débat intéressant. Il avance, exporte, modernise, développe des secteurs qu'on n'imaginait pas à cette échelle il y a vingt ans. Mais une économie nationale ne peut se satisfaire durablement d'être performante dans les rapports. Elle doit finir par se faire sentir dans les vies.

Le vrai indicateur de réussite ne sera peut-être pas le jour où le Maroc affichera 5% de croissance, mais celui où cette croissance sera assez tangible pour qu'on n'ait plus besoin d'un économiste pour l'expliquer au Marocain. Tout simplement parce qu'il s'en sera aperçu tout seul, en regardant son salaire, son emploi, son logement, et, luxe statistique suprême, ce qu'il lui reste à la fin du mois. Ce jour-là, la macroéconomie aura enfin quitté son tableau Excel pour descendre prendre un café avec le Marocain. Et, pour une fois, ce sera peut-être elle qui paiera l'addition.