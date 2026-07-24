Maroc: Oujda - Ouverture du Festival du Rai de l'Oriental, une célébration du rayonnement culturel de la Cité millénaire

Les activités de l'édition 2026 du Festival du Rai de l'Oriental se sont ouvertes, mercredi soir à Oujda, dans une ambiance festive mettant en valeur le rayonnement culturel et artistique de la cité millénaire.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement initié par l'Association de gestion des affaires culturelles de la préfecture d'Oujda-Angad sous la supervision de la Wilaya de la région de l'Orientale, s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle vision visant à consolider les ponts de communication intergénérationnelle et à faire du patrimoine immatériel un levier d'innovation.

Cette manifestation artistique, qui se poursuit jusqu'au 25 juillet en partenariat avec des acteurs institutionnels et locaux, ambitionne de consacrer la position d'Oujda en tant que destination culturelle majeure et d'attirer un large public du Royaume et de l'étranger, contribuant ainsi à impulser une dynamique touristique et économique dans la région.

La soirée d'ouverture, organisée à la place du Stade d'honneur, s'est déroulée en présence du Wali de la région de l'Oriental, Gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mhammad Atfaoui, aux côtés d'élus ainsi que de personnalités culturelles et locales.

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Le public présent a vibré aux rythmes de prestations musicales variées animées par une pléiade de stars du Raï, avec en tête Cheb Mokhtar El Berkani, l'artiste Zina Daoudia et Cheb Sami Rai accompagné du groupe « Areband », outre le jeune Cheb Amine Radi, lauréat du concours de talents du festival.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Mohamed Achraf Barhili, a souligné que cette édition dépasse le simple cadre festif pour constituer « un flambeau culturel dont le rayonnement s'étend de l'Est du Royaume à son ancrage arabe et africain », précisant que le festival tend à consacrer Oujda comme « capitale de référence pour l'universalité de l'art du Raï ».

M. Berhili a ajouté que la programmation artistique a été conçue pour faire se rencontrer la mémoire musicale et l'esprit du temps, tout en accordant une attention particulière au soutien des jeunes talents et en offrant une plateforme d'interaction avec le public, notamment les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger (MRE), illustrant le rôle de la culture comme levier de développement territorial et vecteur de coexistence.

De son côté, l'artiste Cheb Mokhtar El Berkani s'est dit fier de participer à cette édition, saluant la belle interaction du public d'Oujda. Il a estimé que ce festival contribue à préserver la mémoire musicale et à promouvoir le patrimoine artistique de la région.

Pour sa part, l'artiste Zina Daoudia s'est réjouie de retrouver le public de la capitale de l'Oriental, qualifiant l'accueil réservé par les spectateurs d' »exceptionnel et stimulant », tout en réaffirmant son attachement profond à ce genre musical ancestral.

Les activités du Festival du Rai de l'Oriental se poursuivent avec la programmation de grandes soirées artistiques, renforçant ainsi son statut de rendez-vous annuel incontournable contribuant à l'enrichissement du paysage culturel et à la dynamisation économique et touristique de la région de l'Oriental.