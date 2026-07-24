Sénégal: Produits impropres à la consommation - Près de dix tonnes incinérées à Podor

Podor — Le Service départemental de Commerce de Podor (nord), a incinéré, jeudi, près de 10 tonnes de produits impropres à la consommation, d'une valeur marchande estimée à plus de 13 millions FCFA, saisies à travers des d'opérations de contrôle des circuits de vente, a constaté l'APS.

Les produits détruits étaient principalement composés de pâtes, de boissons gazeuses, de médicaments pharmaceutiques, de paquets de cigarettes importés, de pots de peinture ainsi que des médicaments vétérinaires soumis à une réglementation stricte.

"Ces produits proviennent essentiellement des marchés permanents, des boutiques et des magasins et des circuits non autorisés à la vente de produits vétérinaires", a dit le chef du service départemental de commerce de Podor, Serigne Modou Bousso Diouf, à l'issue de l'opération d'incinération.

Il a expliqué que la vente de médicaments vétérinaires est exclusivement réservée aux points agréés. "Donc, lorsque nous trouvons ces produits dans des circuits de vente non autorisés, nous procédons systématiquement à une saisie", a-t-il fait valoir.

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M. Diouf a précisé que cette opération est inscrite dans la mission permanente des services régionaux de commerce : "surveiller le marché et protéger la santé publique".

Le responsable a saisi cette occasion pour inviter les opérateurs économiques à redoubler de vigilance dans l'importation, le stockage et la distribution des produits destinés à la consommation.

Il a également exhorté les consommateurs à adopter les bons réflexes avant tout achat, en vérifiant notamment les dates de péremption, l'état des emballages et la qualité des produits.

"Les produits industriels périmés ou altérés représentent un réel danger pour la santé des populations. C'est pourquoi, nous demandons aux consommateurs d'être particulièrement vigilants", a insisté Serigne Modou Bousso Diouf.

Il a réaffirmé la détermination des services du commerce à poursuivre les opérations de contrôle, afin de garantir la qualité des produits mis sur le marché et de protéger la santé des consommateurs.