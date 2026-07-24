Sénégal: BRVM - La banque BIIC Bénin réalise la meilleure performance du marché des actions ce jeudi 23 juillet 2026.

Au terme de la journée de cotation de ce jeudi 23 juillet 2026, la Banque Internationale pour l'industrie et le commerce (BIIC) du Bénin a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 7,43%.

Le cours de cette valeur est passé de 6 595 FCFA la veille à 7 085 FCFA ce 23 juillet 2026, soit une augmentation de 490 FCFA. Les dirigeants de cet établissement bancaire ont annoncé le paiement le 31 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, d'un dividende annuel de 14,705 milliards de FCFA, correspondant à un dividende net par action de 254,6 FCFA. C'est cette perspective de gain que les investisseurs ont anticipé en misant sur ce titre.

La BIIC Bénin (plus 7,43% à 7 085 FCFA) occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres ETI Togo (plus 7,14% à 73 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,29% à 1 520 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,65% à 5 390 FCFA) et BOA Niger (plus 2,79% à 5 345 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 5,36% à 5 300 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 16 000 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,17% à 1 830 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 1,94% à 27 505 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 1,70% à 8 650 FCFA).

La plupart des indices phares est en forte hausse. L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 1,28% à 481,64 points contre 475,57 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 1,41% à 229,20 points contre 226,01 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,69% à 175,45 points contre 174,24 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre la plus forte hausse avec 1,74% à 367,31 points contre 361,03 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une hausse de 1,28% à 191,21 points contre 188,80 points précédemment.

La valeur des transactions s'est ramenée à 1,909 milliard de FCFA contre 2,768 milliards de FCFA à la fin de la journée du 22 juillet 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une forte augmentation de 233,898 milliards, en s'établissant à 18 554,204 milliards de FCFA contre 18 320, 306 milliards de FCFA le 22 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une hausse de 9,015 milliards, en passant de 13 024,825 milliards FCFA la veille à 13 015,810 milliards FCFA ce jeudi 23 juillet 2026.