Ile Maurice: Le déficit commercial se creuse à +35,1% sur un an

Rs 22,4 milliards. C'est le montant du déficit de la balance commerciale visible enregistré en mai. Sur un an, ce déficit s'est fortement creusé : +35,1 % par rapport aux Rs 16,6 milliards enregistrés en mai 2025. Les dernières données publiées par Statistics Mauritius en ce mois de juillet montrent toutefois une légère amélioration par rapport au mois précédent. En effet, le déficit commercial s'est contracté de 8,6 % entre avril et mai, passant de Rs 24,5 milliards à Rs 22,4 milliards. Cette baisse ne suffit toutefois pas à inverser la tendance annuelle. Au total, les échanges commerciaux ont représenté près de Rs 41 milliards en mai.

Exportations

Les exportations se sont établies à Rs 9,3 milliards en mai, contre Rs 9,9 milliards un an plus tôt, soit un recul de 6,2 %. Cette baisse s'explique principalement par le repli des exportations nationales, qui se sont chiffrées à Rs 4,7 milliards, et par la forte contraction des réexportations, tombées à Rs 980 millions. Le ravitaillement maritime demeure toutefois un poste important, avec des recettes estimées à Rs3,6 milliards.

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Par rapport à avril 2026, les recettes d'exportation affichent également une diminution de 6 %, après avoir atteint Rs 9,87 milliards. Hors ravitaillement des navires et soutes, les exportations nettes se sont élevées à Rs 5,71 milliards, soutenues principalement par les produits alimentaires et animaux vivants, qui ont généré Rs 2,63 milliards, et les articles manufacturés divers, avec Rs 1,47 milliard.

L'Afrique du Sud conserve sa place de principal débouché pour Maurice pour le cinquième mois, avec des recettes de Rs 778millions, en hausse de 16,8% par rapport au mois précédent. Elle devance les États-Unis (Rs 619 millions), le Royaume-Uni (Rs 579 millions), et la France (Rs 574 millions).

Importations

Du côté des importations, la pression reste forte sur la balance commerciale. La facture globale s'est élevée à Rs 31,6 milliards en mai contre Rs 26,4 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 19,7%. Si elle marque un recul de 7,8 % par rapport au niveau record atteint en avril, à Rs 34,3 milliards, elle demeure néanmoins élevée.

Cette progression annuelle est largement portée par les combustibles minéraux et lubrifiants, dont la valeur a atteint Rs 11,3 milliards, en hausse de 108,6 % sur un an malgré un repli par rapport aux Rs 15,1 milliards enregistrées en avril. Les machines et équipements de transport constituent le deuxième principal poste d'importation, avec Rs 6,6 milliards, tandis que les produits alimentaires et animaux vivants se maintiennent à Rs 5,1 milliards.

Par ailleurs, la Chine reste le premier fournisseur, avec une facture qui atteint Rs 6,06 milliards en mai, en progression de 11,2% sur un mois et de 23,6 % sur un an. Le sultanat d'Oman arrive en deuxième position (Rs 4,42 milliards), suivi de la Belgique (Rs 3,03 milliards), de l'Afrique du Sud (Rs2,08milliards), et de l'Inde (Rs 2,06 milliards).