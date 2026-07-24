Togo: Fabre-Adjamagbo-Johnson - Gogué tente de recoller les morceaux

Réconcilier Jean-Pierre Fabre et Brigitte Adjamagbo-Johnson : Aimé Gogué s'attaque à l'un des plus vieux contentieux de l'opposition togolaise.

Le président de l'ADDI a entamé des démarches pour rapprocher les leaders de l'ANC et de la CDPA, deux figures qui semblent, depuis 2019, avoir plus l'habitude de se croiser en coulisses que de se serrer la main en public.

Mais le médiateur a un problème : certains soutiens des deux camps semblent plus doués pour jeter de l'huile sur le feu que pour l'éteindre.

Gogué déplore des déclarations publiques « qui ne reflètent pas l'état d'avancement des discussions » et jugées « inutilement injurieuses » -- comme si la réconciliation avançait mieux dans les salons feutrés que sur les réseaux sociaux.

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« Pour autant que nous soyons soucieux de la résolution des problèmes du pays, nous invitons chacun à s'abstenir, dans le contexte actuel, de tout ce qui serait de nature à entretenir les différends entre les acteurs politiques », a-t-il lancé.

Il faut dire que la brouille a de la bouteille. Tout part de 2019, quand Fabre dément avoir négocié la mairie du Golfe 4.

L'affaire s'envenime en 2020, à la création de la Dynamique Monseigneur Kpodzro, quand l'ANC refuse de soutenir la candidature d'Agbéyomé Kodjo, alors portée par Adjamagbo-Johnson. Depuis, les deux camps entretiennent une distance aussi solide que leurs divergences politiques.

Reste à savoir si Gogué parviendra à réussir là où le temps a échoué : faire tenir l'opposition togolaise dans la même pièce, sans arrière-pensée ni pique bien placée.