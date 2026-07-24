Tunisie: L'Office National des Aliments pour Bétail ajuste les prix du maïs fourrager

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'Office National des Aliments pour Bétail a décidé de revoir à la baisse le prix de vente du maïs fourrager issu de ses stocks.

À compter de ce jeudi 23 juillet 2026, le tarif est fixé à 863 dinars la tonne, selon un communiqué officiel rendu public aujourd'hui.

Dans le même élan, l'Office a annoncé la suspension de l'ensemble des charges financières associées aux facilités de paiement à crédit.

Cette batterie de mesures s'inscrit dans le cadre du soutien apporté aux éleveurs de volailles et de ruminants pour les aider à faire face aux conséquences de la vague de chaleur intense qui frappe la Tunisie en cette période.

Qui sont les bénéficiaires ? Cette disposition exceptionnelle s'adresse directement à l'ensemble du secteur de la production animale, notamment : Les éleveurs de volailles et de ruminants

Les structures professionnelles telles que les sociétés coopératives, les entreprises communautaires et les groupements de développement agricole Les centres de collecte de lait Et les commerçants d'aliments pour bétail ayant signé le cahier des charges régissant le commerce et la distribution des fourrages

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