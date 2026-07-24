Tunisie: Alerte phishing - La poste tunisienne met en garde ses clients contre des sites frauduleux

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La poste tunisienne a alerté, jeudi soir, ses clients détenteurs de cartes de paiement électronique et de portefeuilles numériques « Wallet e-Dinar » contre certains sites internet qui usurpent son identité et prétendent être ses partenaires dans le but de collecter leurs données personnelles à des fins de phishing et de piratage.

Dans un avertissement publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, la Poste Tunisienne a précisé qu'elle ne demande jamais à ses clients de communiquer leur mot de passe ou leur code secret.

Elle a également indiqué avoir engagé les procédures légales nécessaires à l'encontre des sites qui usurpent son identité.

La poste tunisienne avait déjà publié, en février dernier, un avertissement similaire à l'intention de ses clients détenteurs de cartes de paiement électronique et de portefeuilles numériques, les appelant à se prémunir contre les tentatives de piratage.

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