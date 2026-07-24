Afrique: Judo/Championnats d'Afrique - Les cadets tunisiens décrochent dix médailles dont 2 or

Les judokas tunisiens en lice aux championnats d'Afrique de judo pour les cadets, qui se déroulent à Casablanca au Maroc du 23 au 26 juillet, ont décroché 10 médailles (2 or, 1 argent et 7 bronze), lors de la première journées des épreuves.

Après la première médaille d'or signée Yosra Bennour (-40 kg), Eya Chaieb (+70 kg) a ajouté une nouvelle breloque d'or à la Tunisie en battant en finale de sa catégorie Nourcine Allel par Wazari.

L'unique breloque d'argent de la journée a été l'oeuvre de Ranime Ben Slimane (-63 kg) qui s'est incliné en finale face à l'égyptienne Dalida Gharbaooui.

Leurs compatriotes, Khadija Trabelsi (-70 kg), Imen Fendri (-52 kg), Iyed Issaoui (+90 kg), Ali Ksouri (-90 kg), Ayoub Arfaoui (-81 kg), Mohamed Ilyes Arfaoui (-73 kg) et Ilyes Zagta (-66 kg), se sont, quant à eu, contentés du bronze.

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Rappelons, que la Tunisie est en lice avec 26 judokas tunisiens (14 garçons et 12 filles). Après la compétition des cadets, les juniors (U21) entreront en lice les 25 et 26 juillet, avec respectivement les épreuves individuelles puis par équipes.

Deux athlètes seront engagés dans les deux catégories d'âge : Ranim Ben Slimane, alignée chez les cadettes et les Juniors, et Iyed Aissaoui, qui combattra chez les cadets et les juniors.