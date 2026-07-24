Tunisie: SONEDE - Des coupures d'eau sont prévues dans ces zones

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), district de Sousse, a annoncé des perturbations et des coupures de l'alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers de la ville, à la suite d'une panne soudaine sur une conduite principale de distribution de 300 mm de diamètre.

Selon un communiqué de la SONEDE, les perturbations concernent notamment le Centre hospitalier universitaire Farhat Hached, ainsi que les quartiers Jawhara, Safaya, Ettaamir, Bir Chebbak, Boukhzar, El Aouina, et les avenues Mohamed Ghazali et Mohamed Karoui, dans la délégation de Jawhara.

La société a précisé que ses équipes techniques sont actuellement mobilisées pour effectuer les travaux de réparation nécessaires sans interruption. Le rétablissement progressif de l'approvisionnement en eau potable est prévu à partir de 5h00, vendredi matin, a ajouté la même source.

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