Tunisie: Festival international de Carthage Nordo - Succès confirmé

Stress, trac et beaucoup d'énergie ont caractérisé le show du chanteur, compositeur et acteur Nordo, mardi dernier au 60e Festival de Carthage. C'est la deuxième fois que le rappeur monte sur la prestigieuse scène tant convoitée par de nombreux artistes, notamment tunisiens. Nuit caniculaire, gradins complets, l'artiste a mis le paquet, peut-être un peu trop pour ce retour triomphal.

En 2023, il avait réussi une belle prouesse et remporté l'estime du public grâce à un répertoire personnel composé de titres et d'une musique proche du rap et de l'afro-pop. Nordo, de son vrai nom Marwane Jebali, a donc offert, ce soir-là, une performance éblouissante et dynamique à ses nombreux fans.

Une entrée en scène originale à la manière des grandes stars occidentales. Hissé sur un monte- charge, costume et lunettes noires, il a salué son public. Ce dernier le lui a bien rendu par de fortes acclamations. Puis sans trop tarder, il regagne la scène où l'attendait un grand orchestre dirigé par le maestro Youssef El Heni.

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Accompagné d'un ensemble musical complet (en fallait-il autant ?) et de jeunes danseurs dont les chorégraphies ont donné du sens et une dynamique particulière au spectacle,Nordo a interprété ses tubes viraux comme « 3arbouch », « Trabit », « Ghariba » « Ena w Lil », « Ya Donia ». En tout plus d'une vingtaine de titres que le public connaît par coeur. Il n'a pas manqué de saluer au passage la présence de la réalisatrice Saoussen Jomni qui lui a donné plus d'une fois un rôle dans ses feuilletons ramadanesques le confirmant dans son talent d'acteur.

Au milieu du spectacle mis en scène et chorégraphié par Amel Rezgui, le chanteur, qui a commencé à se faire connaître et apprécier dans les pays arabes, a invité Ahmed Zaim un jeune artiste égyptien, ensuite, dans un deuxième temps, Rahma, également une chanteuse montante égyptienne qui a interprété son nouveau tube qui a enregistré un record d'écoute sur You Tube.

Au cours de la deuxième partie du show, changement de costume. Du noir, l'ancien collaborateur de Balti passe au rouge exprimant sa volonté de passer au mode romantique avec des mélodies comme « EnaWayek » avec la présence de deux enfants puis un couple de personnes âgées, suivi « Amoremio » accompagné d'une danse flamenco et d'enchaîner avec « WahchKleni », « Layem » et de « Wili » un stambeli gnawa, « Bla Bik » pour terminer avec un afro house.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le spectacle, l'artiste a exprimé sa gratitude envers son équipe et son public tout en révélant que le concert a été monté en deux jours seulement sans toutefois s'exprimer sur les difficultés qu'il a rencontrées au cours de la préparation. Profondément ému, il a versé des larmes pour dégager le stress qui l'a submergé.

Nordo peut être fier d'avoir réalisé un succès total en réalisant une symbiose exceptionnelle avec le public qui connaissait son répertoire par coeur. Il a ainsi créé une nouvelle dynamique sur la scène de la musique tunisienne en exploitant son talent de chanteur, compositeur, acteur et danseur et en prouvant que sa musique, très populaire en ligne, possède une force organique capable de remplir les gradins de Carthage.