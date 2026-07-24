Tunisie: Arrestation du suspect de la profanation des tombes du cimetière Jellaz

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un individu a été arrêté après avoir endommagé des stèles funéraires en marbre de plusieurs dirigeants du mouvement national au cimetière des Martyrs (Jellaz), à Tunis, a indiqué jeudi une source judiciaire à l'Agence TAP.

Selon cette source, le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné l'ouverture, le mardi 21 juillet, d'une enquête judiciaire confiée au poste de police de Sidi El Béchir à la suite de la dégradation des tombes situées au carré des dirigeants nationaux.

L'enquête a été traitée en priorité et a permis d'identifier puis d'interpeller le suspect le jour même des faits, a précisé la même source.

Afin d'approfondir les investigations, le dossier a ensuite été confié à la sous-direction des affaires criminelles relevant de la direction de la police judiciaire, chargée de poursuivre les investigations pour déterminer l'ensemble des circonstances de l'affaire ainsi que les motivations de son auteur.

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