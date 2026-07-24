Maroc: Élections législatives du 23 septembre - Tirage au sort de la grille d'utilisation des médias publics par les partis politiques

Le tirage au sort relatif à la grille d'utilisation des médias audiovisuels publics par les partis politiques lors de la campagne électorale pour les législatives du 23 septembre prochain s'est déroulé jeudi au siège du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Communication.

Cette opération s'est déroulée sous la supervision du Secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz El Boujdaini, en présence des représentants des partis politiques et des représentants des médias audiovisuels publics, indique un communiqué du ministère.

Les partis politiques participant aux prochaines élections législatives (27) ont été répartis en trois groupes, dont le premier regroupe les formations disposant d'un groupe parlementaire dans l'une des deux Chambres du parlement ou d'un nombre suffisant de parlementaires pour former un groupe au sein de la Chambre concernée, et qui disposeront d'un temps d'antenne de 21 minutes, réparti sur trois séances de 7 minutes chacune.

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Le deuxième groupe est composé des partis représentés au Parlement mais sans groupe dans les deux chambres et qui bénéficieront d'un temps d'antenne de 15 min, soit 3 séances de 5 min chacune, alors que le troisième groupe comprend les partis non représentés au parlement et pour lesquels un temps d'antenne de 9 min a été consacré, réparti sur trois séances de 3 min chacune.

Les partis politiques représentés au parlement auront également droit à une séance unique qui leur sera consacrée en tant qu'invités des journaux télévisés, à raison de 5 minutes pour les partis du premier groupe et de 3 minutes pour le deuxième, poursuit la même source.

Quant à la couverture des meetings électoraux, les médias audiovisuels publics vont couvrir un seul rassemblement pour chaque parti politique, avec une durée de 3 min pour le premier groupe, 2,5 min pour le deuxième groupe et 2 min pour le troisième.

La répartition des périodes de diffusion s'est effectuée conformément aux dispositions du décret n° 2.11.610 relatif à l'utilisation des médias audio-visuels lors des campagnes électorales, suivant un mécanisme qui tient compte notamment de la présence des différents partis politiques lors des trois principales tranches horaires (matinée, mi-journée et soirée), de leur présence durant toute la campagne électorale, ainsi que de la non simultanéité de diffusion des séances de chaque parti sur plus d'un support médiatique.

Ensuite, il a été procédé au tirage au sort afin de définir la position de chaque parti dans la cartographie et la programmation des séances consacrées à la campagne électorale, à travers l'attribution d'un numéro à chaque formation politique, conclut le communiqué.