Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé, le jeudi 23 juillet 2026 au Palais de la Présidence, une réunion du Conseil national de sécurité (CNS) consacrée à l'examen de la situation sécuritaire générale du pays.

À l'issue des travaux, le Conseil a dressé un tableau globalement rassurant de la sécurité en Côte d'Ivoire, tout en annonçant de nouvelles mesures pour lutter contre l'orpaillage illégal et réduire les accidents de la circulation.

Selon le communiqué officiel, la situation sécuritaire demeure stable grâce aux opérations de sécurisation menées par les Forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national.

Le CNS relève une baisse de plusieurs formes de criminalité, notamment les attaques de domiciles, de commerces ainsi que les actes de coupeurs de route. En revanche, les assassinats, les vols de véhicules et les accidents de la circulation continuent de susciter une vive préoccupation.

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Des mesures renforcées contre l'incivisme routier

Évoquant les récents drames survenus sur les axes Niakara-Katiola et Touba-Biankouma, le chef de l'État a exprimé sa compassion aux familles endeuillées. Il a également déploré le non-respect du Code de la route par certains usagers et la circulation de véhicules défectueux.

Face à cette situation, Alassane Ouattara a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de renforcer les contrôles techniques des véhicules et de mettre fin aux comportements dangereux sur les routes.

L'orpaillage illégal dans le viseur

Le Conseil national de sécurité s'est également félicité des résultats obtenus par le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal (GS-LOI), créé en 2021. Entre 2021 et le premier semestre 2026, plus de 8 500 sites d'exploitation clandestine ont été démantelés. Les autorités ont procédé au déferrement de 4 474 personnes, dont 65 % d'étrangers, saisi plus de 960 millions de francs CFA, récupéré environ 136 kilogrammes d'or et détruit plusieurs engins utilisés dans cette activité.

Malgré ces résultats, le CNS constate la persistance, voire l'extension de ce phénomène, dont les conséquences sont jugées préoccupantes pour l'environnement, l'économie et la sécurité nationale. Le président de la République a ainsi ordonné un renforcement de la riposte de l'État, avec une implication accrue des autorités administratives et coutumières, une coopération renforcée avec les pays d'origine des orpailleurs clandestins, une application rigoureuse des sanctions prévues par la loi et le renforcement des capacités opérationnelles du GS-LOI.

Cap sur la fête nationale

Le Conseil a par ailleurs validé l'organisation des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance, qui se dérouleront les 6 et 7 août 2026 à Yopougon. Placées sous le thème « Forces de Défense et de Sécurité au service de la paix, de l'unité et du développement », elles mobiliseront 5 423 éléments des Forces de défense et de sécurité, avec la participation de délégations venues du Bénin, du Gabon, de la Guinée et de l'Inde, pays invité d'honneur.

Au terme de la réunion, le chef de l'État a appelé les populations à participer massivement aux célébrations de la fête nationale et à adopter des comportements responsables afin de préserver le climat de paix et de sécurité qui prévaut en Côte d'Ivoire.