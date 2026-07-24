Maroc: Rapport annuel de Bank Al-Maghrib 2025 - Le grand défi du passage des chiffres au vécu quotidien des citoyens

L'économie nationale a affiché une croissance de 4,9% en 2025, après 4,4% en 2024, relève Bank Al-Maghrib (BAM) dans son Rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2025, lequel a été présenté en début de semaine à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Malgré le raffermissement de la croissance soutenu notamment par l'effort important en matière d'investissement, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a indiqué qu'un décalage a été observé au cours des dernières années, entre les performances économiques objectivement mesurées et le ressenti des citoyens.

Selon Abdellatif Jouahri, le décalage entre performances et perceptions trouve son origine dans la persistance d'un niveau d'inégalités aussi bien sociales que territoriales. Il estime à cet égard que cette réalité, malgré les ressources conséquentes allouées au soutien social, nécessite un ciblage plus fin au profit des segments les plus vulnérables de la population.

Le marché du travail continue d'afficher des fragilités

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Par ailleurs, cette évolution n'a pas permis d'enclencher un fléchissement palpable du chômage qui s'est établi à 13% tout en poursuivant sa tendance haussière observée depuis la pandémie parmi les femmes et les jeunes de 15 à 24 ans, alors même que le taux de participation au marché du travail demeure faible.

Principal vecteur d'intégration sociale et d'accès aux services de base, l'emploi a été le maillon faible de l'économie nationale, selon la Banque centrale qui constate que «les politiques actives mises en place au cours des dernières années n'ont pas permis d'insuffler une dynamique tangible sur le marché du travail et le contenu en emploi de la croissance s'est sensiblement affaibli».

Sur les 407.000 personnes supplémentaires ayant atteint l'âge de travailler en 2025, seules 177.000 ont intégré ce marché, a-t-elle indiqué, relevant que l'évolution du chômage est restée mitigée sur le plan qualitatif avec une progression du salariat contractuel, mais également de l'emploi occasionnel et saisonnier.

Le chômage, le sous-emploi et l'inactivité touchent de larges franges de la population

«Moins de quatre personnes en âge de travailler sur dix étaient effectivement employées. De surcroît, un cinquième de cette main-d'oeuvre était composé de saisonniers et d'occasionnels et, malgré les efforts déployés pour la généralisation de la couverture médicale, plus des deux tiers déclaraient ne pas en bénéficier dans le cadre de leur travail», a poursuivi la Banque centrale, ajoutant que près de 3 millions d'entre eux âgés de 15 à 29 ans se trouvaient en marge du système d'éducation et de formation, ainsi que du marché du travail

Le Maroc se trouve ainsi face à un défi de taille : transformer la dynamique économique en emplois et en progrès social. Pour BAM, l'urgence impose une meilleure répartition des fruits de cette dynamique à travers davantage d'emploi, une réduction des inégalités et une amélioration du bien-être des citoyens.

Concrètement, «la solution réside dans une meilleure préparation en amont de la main-d'oeuvre qui passe inévitablement par la mise à niveau du système d'éducation et de formation... En aval, la création d'emplois requiert une accélération du rythme de l'activité économique», selon le rapport.

Si l'accélération du rythme de la croissance économique a certes été favorisée par une relative amélioration des conditions climatiques, Bank Al-Maghrib affirme qu'elle reflète également la vigueur de nombreuses activités non agricoles, en particulier la construction et le tourisme. Idem pour les services non marchands qui ont continué leur progression notable, en lien avec le renforcement de l'offre sociale ainsi que la revalorisation des salaires.

La Banque centrale estime, par ailleurs, que « l'investissement, notamment public, a de nouveau été le principal moteur de cette dynamique, avec une forte augmentation en volume de 16,3% ».