Ethiopie: « Le dialogue national avance bien », déclare le président de la Commission

Addis Ababa — La Conférence nationale de dialogue éthiopienne, actuellement en cours, se déroule de manière satisfaisante, a déclaré Mesfin Araya, président de la Commission nationale de dialogue éthiopienne.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le président de la Commission a indiqué que le dialogue mené dans le cadre de la conférence avançait comme prévu.

Au cours des séances de consultation organisées ces derniers jours, les délégués ont été répartis en groupes de travail afin de générer et de synthétiser des idées.

Le commissaire Mesfin a expliqué que depuis l'ouverture de la conférence le 15 juillet 2026, les participants ont travaillé en sous-groupes de 50 personnes et en groupes plus restreints de 10 personnes afin de mener à bien la phase initiale de génération et de synthèse d'idées.

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Le fait de se réunir en équipes de dix a contribué à créer de solides liens interpersonnels entre les participants, leur permettant de faire connaissance et d'engager des discussions approfondies et structurées sur les thèmes qui leur avaient été attribués.

Il a ajouté qu'aujourd'hui, des experts avaient présenté des exposés détaillés et fourni des informations contextuelles sur divers domaines thématiques aux délégués répartis en huit groupes de travail.

Des universitaires et des experts possédant une grande expertise en matière de construction nationale, d'histoire, de fédéralisme et d'identité ont prononcé des discours liminaires afin d'apporter des contributions essentielles aux délégués, tout en répondant aux questions soulevées par les participants.

À partir de demain, la prochaine phase des délibérations débutera, avec la présentation des rapports rédigés par les sous-groupes de dix membres à leurs groupes respectifs de cinquante membres.

Soulignant que l'organisation d'une conférence nationale réunissant 4 000 délégués exigeait une préparation opérationnelle considérable, le professeur Mesfin a félicité les institutions chargées de la santé, de la sécurité et des transports pour leur soutien coordonné.

Les travaux de la session précédente s'étaient articulés autour de huit divisions principales, chacune comprenant 500 délégués.

Il a précisé qu'à partir de demain, les groupes de 50 membres soumettront leur synthèse afin de passer à l'étape suivante, qui impliquera cinquante groupes de 250 membres chacun.

La semaine prochaine, les 4 000 participants poursuivront le dialogue, répartis dans 16 lieux désignés.