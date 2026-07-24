Addis Ababa — Le Fonds africain de développement a approuvé une subvention de 9,3 millions de dollars américains destinée à renforcer la résilience face au changement climatique, à améliorer la sécurité hydrique et à stimuler la production alimentaire au sein des communautés vulnérables en Éthiopie et au Soudan du Sud.

Le Conseil d'administration du Fonds a approuvé cette subvention dans le but de renforcer la résilience face au changement climatique, d'améliorer la sécurité hydrique et de stimuler la production alimentaire au sein des communautés vulnérables de ces pays, selon le Groupe de la Banque africaine de développement.

Le projet prévoit la construction et/ou la réhabilitation de sept systèmes d'approvisionnement en eau alimentés à l'énergie solaire, ainsi que la mise en place de mesures intégrées de gestion des inondations qui permettront à près de 80 000 personnes d'avoir un accès fiable à l'eau potable, a-t-il ajouté.

Le Fonds soutiendra également la mise en place de formations en agriculture intelligente face au climat pour plus de 100 000 agriculteurs, les aidant ainsi à améliorer leur production alimentaire tout en s'adaptant à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Environ 19 300 jeunes bénéficieront de formations aux compétences agricoles, à l'entrepreneuriat et au développement de chaînes de valeur résilientes au changement climatique, a-t-on appris.

Les communautés bénéficieront de nouvelles installations sanitaires dans les écoles et les institutions publiques, de services d'hygiène améliorés et de comités locaux de gestion de l'eau dirigés par des femmes. Les agriculteurs - dont la plupart sont des femmes - auront accès à des semences améliorées, à des services de vulgarisation agricole, à des fermes de démonstration et à des technologies résilientes au changement climatique qui augmentent la productivité tout en protégeant les ressources naturelles.

Le projet permettra également de restaurer les terres dégradées grâce à des plantations d'arbres à grande échelle, à la réhabilitation des bassins versants et au renforcement des écosystèmes.

Le projet multinational « Climate Proof Water4Food » promeut des normes techniques communes, l'apprentissage transfrontalier et des approches coordonnées, favorisant ainsi la coopération régionale pour gérer les risques climatiques qui affectent les communautés des deux pays.