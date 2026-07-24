Ethiopie: Les délégués de la diaspora participant au Dialogue national se sont livrés à des consultations visant à résoudre des problèmes profondément enracinés

23 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les représentants de la diaspora éthiopienne présents à la Conférence de dialogue national actuellement en cours ont déclaré qu'ils menaient des consultations afin de résoudre définitivement des problèmes profondément enracinés et de léguer un pays meilleur à la prochaine génération.

La Commission de dialogue national avait dévoilé huit grands axes de discussion à la suite de consultations menées auprès d'Éthiopiens tant dans le pays qu'à l'étranger.

Quelque 4 000 représentants ont ainsi entamé des consultations sur ces points à l'ordre du jour au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, dans la capitale.

Selon certains représentants de la diaspora qui se sont entretenus avec l'Agence de presse éthiopienne, la conférence de dialogue national se déroule de manière transparente et prometteuse.

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Ce dialogue constitue une occasion importante de bâtir une Éthiopie meilleure, en favorisant une culture d'écoute mutuelle et de compréhension commune, ont-ils ajouté.

Parmi eux, Agernesh Haile a déclaré que ce dialogue était très inclusif, car il intégrait la diaspora, les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes et d'autres segments de la société.

Pour sa part, elle participe activement au processus afin d'apporter sa contribution au succès du dialogue national.

« Nous devons jouer un rôle positif dans la réussite du dialogue en donnant la priorité à la paix et au développement durables de notre pays. »

Une autre participante, Fozia Hussein, a déclaré que les représentants débattaient de questions qui auront un impact sur la prochaine génération.

« Nous nous acquittons de la mission qui nous a été confiée avec un grand sens des responsabilités et une vision tournée vers l'avenir », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que chacun devait s'engager collectivement en faveur d'une paix et d'une unité durables pour le pays, en assumant cette responsabilité historique avec le plus grand dévouement.

Lire l'article original sur ENA.

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