Soudan: Ambassadeur Abou Fatma - La paix au Soudan nécessite de traiter les ingérences étrangères

L'ambassadeur du Soudan en République d'Afrique du Sud, Osman Abou Fatma Adam, a participé à l'audition conjointe organisée par le Parlement africain à Mederand le 21 juillet 2026, avec la participation de la Commission de la coopération et des relations internationales et du règlement des conflits et de la Commission de la justice et des droits de l'homme, où il a passé en revue les développements de la crise au Soudan et la vision du gouvernement pour réaliser la paix et la stabilité.

Il a affirmé que la guerre au Soudan constitue une rébellion armée visant l'État et ses institutions, soulignant que le refus de soutien rapide de mettre en oeuvre les dispositions sécuritaires et de s'intégrer à l'armée a été l'une des principales causes de son déclenchement. Il a également évoqué les répercussions humanitaires du conflit et les efforts du gouvernement pour acheminer les aides, tout en mettant en garde contre la poursuite du blocus de la ville El-Obeid.

Il a expliqué que l'instauration de la paix exige de traiter les ingérences extérieures qui contribuent à prolonger la guerre, réitérant la position du Soudan concernant le soutien militaire, financier et logistique reçu par les Forces de soutien rapide, soulignant la nécessité de mettre fin à l'afflux d'armes, de fonds et de mercenaires.

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Il a également passé en revue les violations graves commises par les Forces de soutien rapide à l'encontre des civils, ainsi que les développements relatifs aux efforts de responsabilisation internationale, tout en saluant les initiatives de l'Union africaine, notamment la feuille de route africaine, en appelant à un processus politique soudanais dirigé par les Soudanais eux-mêmes.

L'ambassadeur a conclu son intervention en appelant à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, à condamner les violations du droit international humanitaire, renforcer la coopération africaine pour lutter contre la contrebande des armes et le terrorisme, et mobiliser le soutien à la phase de relèvement et de reconstruction, ce qui contribuera à instaurer la paix et la stabilité durable au Soudan.