Soudan: Le Conseil des ministres se rassure sur la situation de l'assurance sanitaire dans le pays

Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion périodique à Khartoum, sous la présidence du Premier ministre, professeur Kamel Idris.

Dans une déclaration à la presse, le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Eisser, a précisé que le Conseil des ministres a discuté un rapport sur la situation de l'assurance sanitaire dans le pays, présenté par le Ministre des Ressources humaines et de l'assistance sociale, M. Mu'tasim Ahmed Salih.

Le directeur général du Fonds national d'assurance sanitaire a, dans ce même contexte, présenté un exposé détaillé sur les partenariats avec les institutions nationales et les organisations internationales pour soutenir les plans du Fonds en matière de consommables médicaux.

De même, le Ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, a présente le rôle de son ministère pour soutenir l'assurance sanitaire et les services, dans le but de réaliser des résultats positifs pour aider le ministère des Ressources humaines et de l'assistance sociale et le Fonds national d'assurance sanitaire, soulignant qu'un certain nombre de ministres sont intervenus dans le cadre de leurs responsabilités pour perfectionner les services.

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En outre, le Gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a évoqué l'expérience de l'État dans la création d'un fonds spécial pour l'assurance sanitaire.

Le Ministre de la Culture et de l'Information a indiqué que le Conseil des Ministres a passé en revue le projet de création de la Cité médicale de Khartoum et de la Cité médicale du Soudan, précisant que le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed, avait présenté à cet égard une explication détaillée du plan et du coût restant pour compléter le projet de la Cité médicale du Soudan.

Le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que le Conseil des ministres a discuté la proposition du projet de développement intégré de Wadi Al-Hawad, présenté par le directeur du projet, Dr Mohamed Atta Al-Manan, en expliquant de manière détaillée les moyens possibles pour mettre en place ce projet, établir des partenariats avec certains pays et bénéficier des visions présentées dans ce contexte.

Al-Eisser a ajouté que le Cabinet a discuté de plusieurs directives générales, les questions actuelles au Soudan et la création de l'environnement et des services.