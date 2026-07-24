Soudan: Le directeur de « Navigation fluviale » - Le transport fluvial représente une grosse valeur économique

Le directeur de L'Autorité de la navigation fluviale du Soudan, M. Yasser Mohamed Madbou, a affirmé que le secteur du transport fluvial représentait une grande valeur économique et qu'il s'agissait de l'un des secteurs de transport les moins coûteux ; nous devons donc oeuvrer pour l'exploiter de manière optimale.

Lors de la 59e conférence médiatique organisée mercredi par l'Agence Soudanaise de Presse au Centre culturel d'Omdurman, ville jumelle de Khartoum, pour aborder les défis liés à la réhabilitation des infrastructures, M. Yasser a déclaré que le ministère a un plan ambitieux pour reconstruire ce que la guerre a détruit et élaborer des plans d'exécution.

Il a souligné la nécessité de développer le secteur du transport fluvial grâce à des partenariats avec la République arabe d'Égypte, ajoutant : « Nous sommes en contact avec la COMESA. » Il a souligné que les opportunités d'investissement dans ce secteur sont vastes et qu'il constitue un pilier essentiel des routes.

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Il a ajouté que le ministère dispose d'un plan ambitieux axé sur les infrastructures, les structures et les législations, soulignant que le transport jouait autrefois un rôle important dans l'économie mais qu'il a connu un déclin, ajoutant : « Ce sont des ressources économiques gaspillées ; il faut accorder une attention particulière à cette formidable ressource. »

Il a précisé que le transport fluvial nous reliait autrefois au Sud, soulignant que des efforts étaient déployés pour relancer cette activité, et qu'il existait également une liaison fluviale avec l'Égypte via Wadi Halfa et Assouan, du haut barrage.