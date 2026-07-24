Sénégal: Des cadres du parti majoritaire Pastef claquent la porte pour se rapprocher du camp présidentiel

Des démissions secouent actuellement les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef). Des cadres de premier plan et plusieurs responsables de la Jeunesse patriote sénégalaise ont annoncé quitter la formation d'Ousmane Sonko, l'ex-Premier ministre devenu président de l'Assemblée nationale, pour rallier le camp du chef de l'État. Ces départs interviennent à trois jours d'une étape-clé : ce samedi 25 juillet, Bassirou Diomaye Faye doit dévoiler le nom de son nouveau parti, lors d'une assemblée constitutive à Dakar.

Le divorce entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko secoue les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) : ce 22 juillet 2026, plusieurs figures du Pastef ont officialisé leur départ. Parmi elles, le docteur El Hadji Mansour Diop, directeur général de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui dénonce, dans une lettre ouverte, une « gestion clanique » de l'entourage d'Ousmane Sonko.

Des responsables de la Jeunesse patriote sénégalaise ont également claqué la porte, comme Bakary Bass Sakho ou encore l'homonyme du leader du parti, Ousmane Sonko Jr, jusque-là vice-coordonnateur national de cette structure.

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Autre signe du malaise : le président du conseil d'administration de l'Apix, l'agence chargée de la promotion des investissements au Sénégal, Lansana Gagny Sakho, cadre du Pastef, a lui aussi affiché son soutien au chef de l'État, sans pour autant démissionner du parti.

Recomposition politique accélérée

Les démissions, elles, s'inscrivent dans un contexte de recomposition politique accélérée. Depuis le limogeage de Sonko de la Primature, le chef de l'État a entamé la création de sa propre formation. Une assemblée générale constitutive est convoquée ce 25 juillet au King Fahd Palace. Bassirou Diomaye Faye y prendra personnellement la présidence du nouveau parti, et son nom officiel y sera dévoilé.

Du côté du Pastef, on minimise ces départs, tout en poursuivant une campagne d'adhésion massive dans les régions, visant le million de membres.

Après des mois de tensions entre le président et son ancien mentor, Ousmane Sonko, ce dernier avait été limogé de son poste de Premier ministre le 22 mai. Mais Ousmane Sonko avait rebondi en se faisant élire dès le 26 mai à la présidence de l'Assemblée nationale, largement dominée par le Pastef.