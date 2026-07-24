Angola: FILDA/2026 - L'Italie mise sur des secteurs stratégiques de l'économie angolaise

23 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CLAU/CS/LUZ

Icolo e Bengo — L'ambassadeur d'Italie en Angola, Marco Ricci, a déclaré jeudi à Icolo e Bengo que son pays renforçait sa coopération avec l'Angola dans des secteurs stratégiques, dans le cadre des efforts visant à diversifier l'économie nationale.

S'exprimant lors de la cérémonie marquant la « Journée de l'Italie » à la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA, qui se tient dans la Zone économique spéciale (ZES), le diplomate italien a souligné l'intérêt croissant du monde des affaires italien pour l'Angola, témoignant ainsi d'un engagement en faveur de la diversification économique du pays.

« Par exemple, ici, sur le stand principal de l'ambassade, nous comptons 10 entreprises, mais il y en a d'autres qui démontrent la confiance des sociétés italiennes dans le marché angolais en apportant leurs équipements et leur expertise », a expliqué l'ambassadeur.

Toutefois, Marco Ricci a souligné que l'Italie soutient les programmes de développement du gouvernement angolais dans des domaines prioritaires tels que la sécurité maritime et le secteur de l'eau, ainsi qu'à travers la coopération technique et institutionnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le diplomate a ajouté que plusieurs projets sont en préparation et que les entreprises italiennes manifestent un vif intérêt pour les secteurs du tourisme, de l'agriculture, ferroviaire et de l'éducation.

Au total, 2 348 exposants nationaux et internationaux issus de divers secteurs économiques participent à la plus grande foire commerciale d'Angola.

Prévu du 21 au 26 juillet, l'événement se tient sous le thème « Produire et innover localement, gagner à l'échelle mondiale ».

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.