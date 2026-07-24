Angola: FILDA/2026 - L'Italie mise sur des secteurs stratégiques de l'économie angolaise

Icolo e Bengo — L'ambassadeur d'Italie en Angola, Marco Ricci, a déclaré jeudi à Icolo e Bengo que son pays renforçait sa coopération avec l'Angola dans des secteurs stratégiques, dans le cadre des efforts visant à diversifier l'économie nationale.

S'exprimant lors de la cérémonie marquant la « Journée de l'Italie » à la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA, qui se tient dans la Zone économique spéciale (ZES), le diplomate italien a souligné l'intérêt croissant du monde des affaires italien pour l'Angola, témoignant ainsi d'un engagement en faveur de la diversification économique du pays.

« Par exemple, ici, sur le stand principal de l'ambassade, nous comptons 10 entreprises, mais il y en a d'autres qui démontrent la confiance des sociétés italiennes dans le marché angolais en apportant leurs équipements et leur expertise », a expliqué l'ambassadeur.

Toutefois, Marco Ricci a souligné que l'Italie soutient les programmes de développement du gouvernement angolais dans des domaines prioritaires tels que la sécurité maritime et le secteur de l'eau, ainsi qu'à travers la coopération technique et institutionnelle.

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Le diplomate a ajouté que plusieurs projets sont en préparation et que les entreprises italiennes manifestent un vif intérêt pour les secteurs du tourisme, de l'agriculture, ferroviaire et de l'éducation.

Au total, 2 348 exposants nationaux et internationaux issus de divers secteurs économiques participent à la plus grande foire commerciale d'Angola.

Prévu du 21 au 26 juillet, l'événement se tient sous le thème « Produire et innover localement, gagner à l'échelle mondiale ».