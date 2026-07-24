Angola: Le FMI salue la modernisation des statistiques de finances publiques du pays

Luanda — Le Fonds monétaire international (FMI) reconnaît les progrès réalisés par l'Angola dans la modernisation de ses statistiques de finances publiques, suite à la mise en oeuvre du Manuel de statistiques de finances publiques (MSFP 2014).

Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre de l'évaluation 2025/2026 de la pertinence des données aux fins de la surveillance, qui a permis de relever la note de l'Angola de « C » à « B ». Selon le ministère des Finances, cela reflète des améliorations significatives en matière de qualité, de transparence et de comparabilité internationale des données sur les finances publiques.

Pour l'institution financière, l'adoption du MSFP 2014 marque une étape clé dans la réforme des statistiques budgétaires nationales, en introduisant une méthodologie alignée sur les meilleures pratiques internationales et fondée sur la comptabilité d'exercice.

Le FMI estime que l'Angola dispose de statistiques adéquates pour les besoins de la surveillance, soulignant que la mise en oeuvre du MSFP 2014 constitue une avancée décisive pour renforcer la gestion des finances publiques et aligner le pays sur les meilleures pratiques internationales.

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Il ajoute que cette progression offre une vision plus complète des comptes publics, améliore le suivi des risques budgétaires et renforce la crédibilité des informations produites par l'État.

Le FMI met également en avant la publication du tableau des opérations de l'État selon la nouvelle norme méthodologique ainsi que la reprise de la diffusion du bulletin de la dette publique, deux initiatives qui contribuent à consolider la transparence et la qualité des statistiques budgétaires de l'Angola.

Par ailleurs, le FMI recommande de continuer à affiner la couverture et la cohérence des données.