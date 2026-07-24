Angola: Le pays et l'Espagne officialisent un financement pour les micro et moyennes entreprises

23 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/LUZ

Luanda — Le ministère angolais des Finances et l'Institut officiel de crédit (ICO) d'Espagne ont officialisé, mercredi (22), un accord de financement destiné aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) nationales.

Cette initiative vise à renforcer la capacité de production des entreprises locales, à promouvoir la modernisation du tissu entrepreneurial et à stimuler l'investissement productif, contribuant ainsi à la diversification économique et au renforcement du secteur privé.

Selon un communiqué du ministère, ce mécanisme de financement permettra aux MPME nationales d'accéder au crédit, par l'intermédiaire de banques commerciales participantes, pour acquérir des équipements, des technologies, des matières premières, des biens intermédiaires et d'autres intrants de production auprès de fournisseurs espagnols.

L'accord a été signé par le secrétaire d'État aux Finances publiques, Ottoniel dos Santos, et le président de l'Institut officiel de crédit d'Espagne, Fernando Salazar.

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