Angola: Une secrétaire d'État souligne le rôle des médias dans la prévention de la violence envers les mineurs

Luanda — La secrétaire d'État à l'Action sociale, Dina Mayimona, a déclaré ce jeudi à Luanda que les médias jouent un rôle essentiel dans l'éducation et la sensibilisation e la société à la prévention de la violence envers les mineurs.

Intervenant lors de l'ouverture du séminaire intitulé « Le rôle transformateur de la communication dans la prévention et la réponse à la violence envers les enfants », organisé par l'Institut national de l'enfant ('INAC) en partenariat avec l'UNICEF, la secrétaire d'État a affirmé que les journalistes doivent informer sans exposer, rapporter les faits sans humilier et toujours préserver la dignité de l'enfant.

Dina Mayimona a plaidé en faveur d'une couverture médiatique éthique axée sur les droits de l'enfant.

Par ailleurs, elle a réaffirmé que la protection de l'enfant demeure une priorité constante pour le gouvernement angolais.

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La responsable a ajouté que le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, par l'intermédiaire de l'INAC, renforce les politiques et les mécanismes de prévention, de protection et de réponse face à la violence envers les enfants, en coordination avec les institutions de l'État, les familles, les communautés, la société civile, les médias et les partenaires au développement.

La secrétaire d'État a évoqué l'achèvement d'une étude sur le coût économique de la violence envers les enfants ainsi que le projet de Plan national de prévention et de lutte contre la violence envers les enfants ; il s'agit d'outils conçus pour renforcer les politiques publiques fondées sur des données probantes et améliorer la protection des mineurs.