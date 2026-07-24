Tunisie: «Je m'adapte vu que ça coupe toutes les deux heures» - Les délestages épuisent les habitants en pleine canicule

En Tunisie, les coupures d'électricité à répétition depuis une quinzaine de jours pèsent sur de nombreux habitants et touchent toutes les régions du pays. En cause, des opérations de délestage du réseau électrique face à un pic de consommation pendant la période de canicule. Mais ces coupures, qui s'étalent dans la durée, avec aussi des interruptions d'eau dans certaines zones, sont de plus en plus dures à supporter au quotidien.

À El Fahs, au nord du pays, l'électricité est de nouveau coupée en début de soirée après plusieurs interruptions intempestives dans la journée. Mohamed Ali, vendeur de sandwichs, continue de préparer les commandes de ses clients, en s'aidant de la torche de son téléphone.

« Je m'adapte vu que ça coupe toutes les deux heures, j'essaye de faire tout à la minute et de ne pas trop stocker les denrées pour éviter que ça tourne. Ça fait trois semaines qu'on est dans cette situation et personne ne comprend rien, car les coupures arrivent sans arrêt », confie Mohamed Ali.

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Dans le café d'à côté, sur les chaises dispatchées sur les trottoirs, les habitués boivent leur citronnade, imperturbables bien que plongés dans le noir. « Moi je travaille avec mon père qui est boucher et je peux vous dire que ça nous coûte très cher les frigidaires qui tombent en panne à cause des coupures répétées. Sans compter que l'on n'a pas d'eau depuis une semaine », déplore Hassen, 19 ans.

Mécontentement et peur de protester

Le mécontentement se fait entendre dans plusieurs régions du pays. À Kairouan, au centre de la Tunisie, où un pic de chaleur de 49 degrés a été enregistré la semaine passée, la situation est difficilement soutenable, selon Fawzi Mokaddem, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme.

« À Kairouan beaucoup sont mécontents mais ils préfèrent rester chez eux que sortir dans la rue protester », analyse Fawzi Mokaddem. « Comme vous savez, n'importe qui ose exprimer une opinion critique peut se retrouver du jour au lendemain en prison ».

Le président Kaïs Saied a ordonné des mesures immédiates contre les coupures d'eau et d'électricité, qu'il a qualifiées de « phénomènes anormaux ». L'Ordre des jeunes médecins a recensé près de 150 morts de la canicule et a dénoncé le silence du ministère de la Santé, qui n'a pas commenté ces chiffres.