Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a donné des orientations au nouveau directeur général de l'ARSP

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience, ce jeudi 23 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine, à M. Ted Beleshayi Kasanda, nouvellement nommé Directeur général de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP).

Selon le nouveau Directeur général de l'ARSP, cette visite s'inscrit dans sa volonté de présenter ses remerciements au Chef de l'État pour la confiance placée en lui et de recevoir de sa part des orientations claires en vue de l'exercice de ses nouvelles fonctions.

« Le Président de la République m'a demandé d'être ferme et intransigeant dans la lutte contre les mauvaises habitudes dans le secteur privé, notamment contre les sociétés qui s'adonnent à contourner la loi, afin que, cette fois-ci, la loi sur la sous-traitance devienne un véritable levier pour la promotion d'une véritable classe d'entrepreneurs », a-t-il déclaré.

M. Beleshayi a promis de revenir auprès du Chef de l'État pour lui présenter, cette fois-ci, une feuille de route élaborée à l'issue du diagnostic qu'il aura effectué après une étude minutieuse de la structure placée sous sa gestion.

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L'ARSP est un établissement public de la République démocratique du Congo (RDC) dont les principales missions consistent à réglementer la sous-traitance, à promouvoir les entrepreneurs locaux et à contrôler l'accès aux marchés de la sous-traitance.