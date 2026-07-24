Afrique du Nord: Al-Burhan félicite le Président de la République Arabe d'Égypte à la fête nationale de son pays

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé un message de félicitations à Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d'Égypte, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux à Son Excellence pour une bonne santé et un grand bonheur, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République Arabe d'Égypte frère, un progrès et une prospérité durables.

Al-Burhan a salué la profondeur et la fermeté des relations fraternelles entre les deux pays frères, soulignant le souci du gouvernement de renforcer et de développer les liens de coopération dans tous les domaines pour servir les intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.