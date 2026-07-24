Cameroun: Larissa Belibi, miss centre Cameroun 2026 dévoile son projet social l'ombre d'un clic

C'est une initiative citoyenne qui vise à prévenir la cybercriminalité et protéger les populations contre les violences numériques et promouvoir une culture de responsabilité digitale grâce à l'éducation, la sensibilisation et l'accompagnement des victimes.

Ce projet social qui fait l'objet de son projet de campagne à la prochaine couronne miss Cameroun 2026 a été présenté à la presse ce 23 juillet 2026 dans les locaux d'ICT University (Information and communication Technology University Institute) situé à Yaoundé au Cameroun.

Le phénomène majeur de résurgence de la cybercriminalité et cyber harcèlement de plus en plus prépondérante à travers les réseaux sociaux en ait la principale raison ayant poussé la jeune Camerounaise âgée de 28 ans, originaire de la région du Centre Larissa Belibi, par ailleurs candidate à l'élection Miss Cameroun 2026, témoin et victime du harcèlement sur le cyber escape numérique à se pencher sur ce cas social.

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Ce projet qui suscite de nombreuses attention de la part des structures en charge de la régularisation des nouvelles technologies sur le cyber espace camerounais, du COMICA , ICT University, du citoyen lambda, regorge des enjeux énormes. Il repose sur 11 ateliers à savoir : click safe, cyber safe school, une femme un mot de passe sécurisé, stop au cyber harcèlement, génération pare-brise feu et bien d'autres.

À travers ces 11 ateliers, l'ombre d'un clic ambitionne de créer un mouvement national en faveur d'un numérique responsable, plus sûr et plus humain, en mobilisant institutions, entreprises, écoles, médias et citoyens.

Le cyber harcèlement et la cybercriminalité ne sont pas de simple incidents virtuels, ils sont des conséquences bien réelles sur la santé mentale, la vie sociale, les études, le travail et la sécurité financière des victimes.

Derrière chaque écran comme l'a si bien mentionné la Miss Centre Cameroun 2026, se trouve un être humain qui mérite le respect, la protection et l'écoute. L'ombre d'un clic qui voit le jour ce 23 juillet est la résultante d'une mauvaise mésaventure qu'elle a subi lors de sa première participation à l'élection Miss Cameroun, où elle s'est retrouvée l'une des victimes parmi tant d'autres du cyber harcèlement.

Précisons que ce projet bénéficie de l'accompagnement du Comité d'organisation à l'élection Miss Cameroun (COMICA), de nombreux partenaires avec l'apport du partenaire de pointe de cette édition de miss Cameroun 2026, ICT University du promoteur Prof. Victor Mbarika.

De façon plus concrète dans les tous prochains jours comme l'a si bien martelé la Miss Centre Cameroun 2026, ce projet social débutera par des ateliers pratiques physique sur le digital cas pratique énoncé séance tenante ce 23 juillet à la presse, l'atelier 9 : le miroir numérique ici la miss voudrait faire comprendre que chaque publication construit une réputation numérique durable. L'impact attendu est celui de favoriser une citoyenneté numérique consciente.