Tunisie: Canicule et pénurie d'eau - L'armée au secours des habitants de Métlaoui

Les unités conjointes de l'armée nationale, des forces de sécurité et de la Protection civile poursuivent leurs opérations d'approvisionnement en eau potable de plusieurs quartiers de Métlaoui, dans le gouvernorat de Gafsa, afin d'atténuer les perturbations de la distribution enregistrées en pleine vague de chaleur.

L'opération, menée sous la supervision des autorités régionales et locales, s'appuie sur des camions-citernes pour assurer l'alimentation des habitants des quartiers les plus touchés.

Les quartiers en hauteur en priorité

Les opérations de distribution ciblent en priorité les quartiers situés en altitude, notamment Cité El Amal et Mziraâ, où les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.

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Selon une source informée, les équipes d'intervention devaient également étendre leur dispositif, dans l'après-midi de ce jeudi 23 juillet, à la délégation frontalière de Sidi Boubaker, confrontée à des perturbations de l'alimentation en eau au niveau de plusieurs associations hydrauliques.

Les autorités prévoient de poursuivre ces opérations durant les prochains jours afin de garantir l'approvisionnement des habitants en eau potable, alors que les températures restent particulièrement élevées dans le sud-ouest du pays.

Cette mobilisation intervient dans un contexte marqué par une forte pression sur les réseaux d'eau et d'électricité à travers plusieurs régions de Tunisie, conséquence de la vague de chaleur exceptionnelle qui affecte le pays depuis plusieurs semaines.

Les autorités multiplient ainsi les mesures d'urgence pour assurer la continuité des services essentiels, en particulier dans les zones les plus exposées aux perturbations.