Tunisie: Pourquoi - Attention à ce que vous consommez

Tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent, surtout les plus tordus, au mépris total de la santé d'autrui. Après moi le déluge ! «Epargne ma tête et frappe», voilà la règle.

Et comme l'été est une période de villégiature et que l'on dépense sans compter et -- souvent -- sans trop vérifier et sans s'assurer de la qualité de ce que l'on achète et consomme -- et l'occasion faisant le larron -- tout le monde s'y met et s'improvise, qui comme restaurateur, qui comme marchand de casse-croûtes et sandwichs, qui comme vendeur de glaces avec toutes leurs variantes. Et tout y passe. Et les intoxications de se multiplier et parfois de façon assez grave.

Alors, un conseil : avant de consommer, assurez-vous de la qualité de ce que vous achetez...