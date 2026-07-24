Tunisie: Pourquoi - Attention à ce que vous consommez

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent, surtout les plus tordus, au mépris total de la santé d'autrui. Après moi le déluge ! «Epargne ma tête et frappe», voilà la règle.

Et comme l'été est une période de villégiature et que l'on dépense sans compter et -- souvent -- sans trop vérifier et sans s'assurer de la qualité de ce que l'on achète et consomme -- et l'occasion faisant le larron -- tout le monde s'y met et s'improvise, qui comme restaurateur, qui comme marchand de casse-croûtes et sandwichs, qui comme vendeur de glaces avec toutes leurs variantes. Et tout y passe. Et les intoxications de se multiplier et parfois de façon assez grave.

Alors, un conseil : avant de consommer, assurez-vous de la qualité de ce que vous achetez...

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