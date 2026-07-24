Tunisie: Grand Tunis - La STEG prévoit d'éventuelles coupures d'électricité jusqu'à minuit

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

a Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé qu'elle pourrait recourir à des coupures tournantes d'électricité ce jeudi 23 juillet 2026, entre 18h00 et minuit, afin de préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique.

Selon la STEG, ces interruptions, qui dépendront de l'état du réseau, pourraient affecter plusieurs zones du Grand Tunis, notamment Tunis, Ben Arous, La Nouvelle Médina, Les Berges du Lac, Radès, Fouchana, Mghira, Borj Cédria, La Soukra, El Mourouj, Sanhaja, Riadh Andalous, l'Ariana et La Manouba. Le rétablissement de l'alimentation électrique se fera sans préavis.

La société précise que cette liste n'est pas définitive et que d'autres secteurs pourraient être concernés. La durée des coupures pourrait également dépasser la plage horaire annoncée en fonction de l'évolution de la situation et des besoins d'équilibrage entre la production et la consommation.

La STEG invite les citoyens à prendre les précautions nécessaires et met à la disposition de ses clients le numéro de service 71 239 222, ainsi que les numéros figurant sur les factures de consommation pour toute information ou signalement d'urgence.

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