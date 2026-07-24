Tunisie: L'international tunisien Ismail Gharbi rejoint Deportivo Leganés, club de 2e division espagnole

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le milieu offensif international tunisien Ismail Gharbi renforce les rangs du Deportivo Leganés, a annoncé le club de deuxième division espagnole dans un communiqué publié jeudi.

Le club espagnol précise avoir trouvé un accord avec le Sporting Braga pour le prêt d'un an, assorti d'une option d'achat, du joueur âgé de 22 ans.

Formé au Paris FC puis au Paris Saint-Germain, Gharbi a lancé sa carrière professionnelle chez les seniors du club de la capitale française. Il a ensuite été prêté au FC Lausanne-Sport lors de la saison 2023-2024, avant de s'engager à l'été 2024 avec le Sporting Braga, qui l'a cédé en prêt la saison dernière au FC Augsbourg, en Allemagne.

Sur le plan international, Gharbi a pris part avec la sélection tunisienne à la coupe arabe de la FIFA 2025 au Qatar, à la coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc, ainsi qu'à la coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

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