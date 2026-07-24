Cameroun: Élections 2027 - Le RDPC veut la majorité absolue

Sur très hautes directives du président national Paul Biya, le Secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkuété, a réuni les cadres du parti au Palais des Congrès de Yaoundé le 22 juillet 2026 pour définir la stratégie électorale des prochaines législatives et municipales.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir depuis 1982, passe à l'offensive. Le 22 juillet 2026, Jean Nkuété, Secrétaire général du Comité central, a présidé un séminaire stratégique au Palais des Congrès de Yaoundé pour préparer les élections législatives et municipales à venir. Objectif : garantir une « large victoire » et une majorité absolue, dans « la transparence et le respect des normes démocratiques ».

Mais derrière ce discours de mobilisation, plusieurs questions demeurent. À quelques mois d'un scrutin dont le calendrier reste flou. Les élections ont déjà été reportées à plusieurs reprises le parti présidentiel doit faire face à une opposition de plus en plus âpre, à des tensions sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et à une base militante parfois en proie au doute. Le séminaire du 22 juillet marque-t-il un tournant dans la stratégie électorale du RDPC ? Éléments de réponse.

Un séminaire sur « très hautes directives » de Paul Biya

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C'est un communiqué du Pr Jacques Fame Ndongo, Secrétaire à la communication du Comité central du RDPC et ministre d'État, qui a officialisé l'événement. Le séminaire s'est tenu « sur très hautes directives de M. le Président National du RDPC, S.E. Paul BIYA », conformément à l'article 25 des statuts du parti.

Jean Nkuété, Secrétaire général du Comité central, a présidé cette réunion stratégique et opérationnelle. Dans ses discours d'ouverture et de clôture, il a fixé un objectif clair : garantir une large victoire des candidats du Parti lors des prochaines élections législatives et municipales. L'indicateur de performance affiché est sans ambiguïté : la majorité absolue.

« L'heure est donc à la remobilisation totale du Parti, dans un climat d'harmonie, de cohésion, d'apaisement général et de discipline, pour un succès éclatant qui viendra couronner la belle victoire du Président Paul BIYA lors du scrutin du 12 octobre dernier. »

Cette référence au scrutin présidentiel d'octobre 2025 où Paul Biya a été réélu avec 53,66 % des suffrages place la séance de travail dans la continuité d'une dynamique électorale que le RDPC entend prolonger.

Quatre thèmes pour quadriller l'électorat

Le séminaire a été structuré autour de quatre exposés, présentés par des membres influents du Secrétariat général du Comité central :

Thème Intervenant Objectif

« L'impératif large victoire du RDPC : Pourquoi ? » Benoît Ndong Soumhet Justifier la nécessité d'une victoire écrasante

« Stratégie de sécurité pour une large victoire électorale dans les Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord » Pr Elvis Ngolle Ngoulé Répondre aux défis sécuritaires dans les zones sensibles

« L'inscription sur les listes électorales » Pr Dieudonné Oyono Maximiser la participation des électeurs pro-RDPC

« L'impératif large victoire du RDPC : Comment ? » Pr Paul Célestin Ndembiyembe Définir les actions concrètes sur le terrain

Chaque intervenant a défié les participants sur les actions à mener pour rassurer l'électorat fidèle, persuader l'électorat hésitant, et convaincre l'électorat hostile par des arguments « plausibles et réalistes ».

Le défi sécuritaire : Nord-Ouest, Sud-Ouest, Extrême-Nord

La présence d'un thème dédié à la sécurité dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord n'est pas anodine. Ces zones sont marquées par des tensions séparatistes dans les régions anglophones et par des incursions de groupes armés dans l'Extrême-Nord.

Lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les localités anglophones étaient restées « désertes » malgré un important déploiement sécuritaire. Le RDPC semble vouloir éviter un scénario similaire lors des prochaines législatives et municipales, en élaborant une stratégie de sécurité spécifique.

Concurrence politique : le RDPC face à une opposition renforcée

Le communiqué du RDPC reconnaît un contexte de « concurrence politique de plus en plus âpre et multiforme ». Une formulation qui traduit les difficultés croissantes du parti à maintenir son hégémonie.

L'opposition, menée par des figures comme Maurice Kamto (MRC) ou Issa Tchiroma Bakary (FSNC), continue de contester la légitimité du régime. Par ailleurs, le report à répétition des élections législatives et municipales initialement prévues en mars 2025, puis prorogées nourrit les critiques sur « la mauvaise santé de la démocratie » camerounaise.

Le RDPC est également « secoué en interne par une défiance d'une partie de la base militante à l'égard du comité central », selon l'analyste Hilaire Kamga. Ce séminaire vise donc aussi à resserrer les rangs et à restaurer la discipline au sein du parti.

Une machine électorale qui se met en marche

Les responsables régionaux, départementaux et les présidents de section sont désormais chargés d'appliquer méthodiquement les orientations du Comité central. Un « feed-back régulier » des actions menées sur le terrain est attendu au Secrétariat général.

L'objectif affiché est de « quadriller systématiquement l'électorat » jusqu'aux élections avant, pendant et après le scrutin. Une approche de « proximité absolue » et une communication « proactive et anticipatrice » sont également préconisées, avec une attention particulière à la place des jeunes et des femmes dans la sphère politique et sociale.

La question du calendrier électoral

Si le RDPC semble en ordre de bataille, une inconnue demeure : la date des élections. Le mandat des députés et des conseillers municipaux, qui devait s'achever en mars 2025, a été prorogé à plusieurs reprises. En février 2026, Paul Biya évoquait un « léger réajustement » du calendrier électoral « au vu de certaines contraintes impérieuses ».

Selon certaines sources, les élections législatives pourraient finalement avoir lieu en début 2027. Le flou persistant sur le calendrier laisse le champ libre aux interprétations et complique la préparation de tous les acteurs politiques.